Boris Palmer: Ein hartnäckiger Provokateur (nd-aktuell.de)

50 Jahre alt, grüner Fahrradhelm und viel Streit mit der Partei: Boris Palmer kandidiert erneut für die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen. Foto: dpa/Tom Weller

Über Kommunalpolitik will der hochgewachsene junge Mann, der sein Rad durch die Tübinger Fußgängerzone schiebt, nicht sprechen – am Wahlkampfstand von Boris Palmer kommt er dennoch ins Gespräch mit einem seiner Wahlkampfhelfer. Er will unbedingt über die Rhetorik des Bürgermeisters sprechen, der wenige Meter entfernt ein weiteres TV-Interview gibt. Und über seine „Angriffe auf Flüchtlinge“. Ja, er werde am 23. Oktober zur Wahl gehen, sagt er. Er wird dann nicht für Palmer stimmen. „Normalerweise stimme ich seiner Politik zu, aber hier muss eine andere politische Kultur in die Debatten einfließen“, sagt er. Eine ältere Dame äußerte sich kurz darauf ähnlich. Viele andere Passanten, die Smalltalk betreiben, zeigen dagegen einen Daumen nach oben oder brechen das Wahlgeheimnis: „Du hast meine Stimme.“

Die halbe Stunde als stiller Beobachter ist durchaus repräsentativ, wie die folgenden Stunden in den fast penetrant schönen Altstadtstraßen Tübingens mit ihren Antiquariaten und inhabergeführten Läden zeigen: Wenn seine beiden Kontrahentinnen Sofie Geisel (SPD) und Ulrike Baumgärtner (Grüne ) rechnen sich ihre Chancen aus, namhafte Amtsinhaber bundesweit zu besiegen, denn viele Tübinger wollen einen anderen Politikstil und haben die Nase voll von Palmers Fehlschlägen. Sie sind auch der Grund, warum die Partei, der Palmer seit 1996 angehört, ihn am liebsten rausschmeißen würde. Gegen ihn wird ein „Parteiordnungsverfahren“ mit dem Ziel der Ausweisung geführt. An der Parteibasis kommt das deutlich weniger gut an als in Stuttgart oder Berlin, wo sich die Parteiführung über die Talkshow-Auftritte des schwäbischen Enfant terrible, die für Schlagzeilen sorgten, heftig ärgerte. CDU und FDP verzichten derweil auf eigene Kandidaturen in Tübingen. Die ehemalige »Baden-Württembergische Partei« CDU verliert wieder einmal eine Großstadt von Anfang an. Eine der spannenden Fragen dieses Wahlkampfs ist, wie viele Unionssympathisanten Palmers Umfragen überqueren werden.

Tatsächlich bot der mit 34 Jahren zum damals jüngsten Bürgermeister des Landes gewählte Mann in den vergangenen Jahren mehr Angriffspotenzial als alle seine Parteifreunde zusammen. 2015 forderte er – in klassischer AfD-Diktion – die Sicherung der EU-Außengrenzen notfalls mit Waffen. Wie Palmer in Migrationsfragen manchmal mit Unmut argumentiert, zeigte ein Post über einen Radfahrer kurz darauf, dass unklar war, was ihm bemerkenswerter erschien: sein angeblich rücksichtsloses Verhalten oder die Tatsache, dass der junge Mann nicht nur mit nacktem Oberkörper auftrat, sondern es auch war schwarzhäutig. Beim Versuch, sich zu rechtfertigen, wurde es noch absurder. Er habe gewettet, schrieb Palmer, „dass es ein Asylbewerber war. Niemand, der hier aufgewachsen ist, benimmt sich so mit schwarzer Hautfarbe. Das wäre ein totaler Integrationsfehler.“

Palmers Kritik an den Corona-Maßnahmen war ein kompletter Fehlschlag. „Vielleicht retten wir in Deutschland Menschen, die sowieso in sechs Monaten tot wären“, sagte er. Und wirkte dann wieder ehrlich überrascht, dass ihm eine unmenschliche Sprache vorgeworfen wurde. Seine Twitter-Manie (die er fast vollständig eingestellt hat) wird dann Leuten angekreidet, die ihm so wohlgesinnt sind wie Rezzo Schlauch. Der frühere Oberrealo der Grünen, der ihn im Ausschlussverfahren vertritt, hält Palmer hier für verhaltensauffällig. Dass er ständig auf Sendung ist, sei „Ausdruck seines Glaubens an sich selbst, seines missionarischen Impetus“, sagt Hose.

Es steht außer Frage, dass Palmer ein leidenschaftlicher Provokateur ist, dessen Ego mit Dissens zu wachsen scheint. Palmer, der sich in den letzten Jahren oft als verfolgte Unschuld stilisiert hat, mag das nicht einmal leugnen. Andererseits lebt die Politik nicht vom Streit? Zumindest wenn es mit Argumenten statt mit Polemik ausgetragen wird? Und: Ist nicht gerade zu viel zu tun, um nur über Stilfragen zu reden? Palmer nimmt das sehr ernst und beweist sich im Wahlkampf sachlich: Egal, ob es um sozialen Wohnungsbau oder um Windkraft geht, der Mann hat die Zahlen für die 90.000-Einwohner-Stadt parat. Und ist tollpatschig genug, es den Konkurrenten aufs Brot zu schmieren, wenn es bei ihnen anders läuft.

Selbstverständlich verachtet auch in Tübingen die hiesige linke Szene den Mann aus tiefstem Herzen. Gegen Palmer gibt es eine Wahlinitiative, die auch der katholische Sozialtheologe Matthias Möhring-Hesse unterstützt. Die Pro-Palmer-Initiative ist jedoch mit mehr als 1.000 Mitgliedern größer, darunter viele lokale Prominente aus allen Lebensbereichen. Auch namhafte Grüne werben um den Mann, der jetzt als parteiloser Kandidat antritt und erst Ende 2023 Mitglied der Grünen wird.

Mit Baumgärtner schicken die Grünen einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Palmers ehemaliger Mitarbeiter, der in den Jahren vor der Eskalation kein gutes Verhältnis zu ihm hatte, wurde in einer Vorwahl von 149 Personen gewählt. 103 stimmten dagegen, es gab keinen Gegenkandidaten. Sie interpretierte das magere Ergebnis zu Recht als Votum für Palmer, nicht als Absage an ihre Person. Palmer unterstützt offen die „Alternative Liste“, die mit den Grünen eine gemeinsame Fraktion im Gemeinderat bildet, und auch die eigentlichen Grünen haben größtenteils nicht mit ihm gebrochen. Kaum jemand in Tübingen bestreitet, dass Palmer ein ausgesprochener Workaholic ist und die letzten 16 Jahre für den ökologischen Umbau der Stadt genutzt hat.

Auch Herausforderin Geisel beginnt überraschend ein Fernsehinterview mit der Aussage, sie glaube, „dass in dieser Stadt gute Politik gemacht wurde“. Tatsächlich ist der CO 2 -Emissionen pro Kopf innerhalb von 15 Jahren um mehr als 40 Prozent gesenkt, Einweggeschirr wäre längst verboten gewesen, doch im Streit zwischen Palmer und McDonald’s gaben die Gerichte dem Multi Recht. Palmer investierte in Daseinsvorsorge, baute das Bus- und Radwegenetz aus und ordnete trotzdem die kommunalen Finanzen neu – auch durch eine Verdoppelung der Gewerbesteuereinnahmen. Nun kündigte Palmer im Wahlkampf an, künftig keine Neubauten ohne Solardach zu genehmigen.

Auch Geisel und Baumgärtner finden nichts davon kritikwürdig, und es ist schwierig, inhaltliche Unterschiede zwischen den dreien zu benennen. Am ehesten dürfte dies in der Wohnungspolitik der Fall sein, wo SPD-Frau Geisel mit Blick auf rund 1.000 neue Einwohner pro Jahr ein Neubaugebiet mit 50 Prozent sozialem Wohnungsbau ausweisen möchte, während Palmer die Überschüsse der Wohnungsbaupolitik lenken will Stadtwerke in einen Solidarfonds für günstige Wohnungen. Andere Versuche, sich vom Amtsinhaber zu lösen, erscheinen verzweifelter. Baumgärtner hat gerade versprochen, die Grund- und Gewerbesteuer zu senken, was, wie Palmer genüsslich rechnet, den wohlhabendsten Unternehmen der Stadt eine Steuerersparnis von 15 Millionen Euro pro Gießkanne bescheren würde.

In den Tiefen der Kommunal- und Steuerpolitik ist Palmer nur schwer zu fassen, umso erfolgversprechender erscheint es, seinen Politikstil ins Visier zu nehmen und zu hoffen, dass eine Mehrheit der Wähler gerade deshalb so etwas wie einen Stimmungsumschwung verspürt. So bringt Geisel aktuell Plakate in Regenbogen-Optik auf, auf denen »24 Jahre? Tübingen braucht Wandel«. Es ist eine Anspielung darauf, dass Palmer im Falle einer Wiederwahl am Ende seiner dritten Amtszeit fast ein Vierteljahrhundert Oberbürgermeister von Tübingen gewesen wäre. Palmers Problem ist aber nicht, dass er die Stadt ideenlos regiert, und der 50-Jährige, der sich wenige Meter neben dem SPD-Plakat mit einer älteren Frau unterhält, wirkt alles andere als amtsmüde.

Erfolgversprechender wäre es vielleicht, sich als kommunikatives Gegenprogramm zum polternden und konfrontativen Amtsinhaber zu präsentieren: „Meine Vision für Tübingen ist eine grüne und gerechte Stadt – gestaltet durch einen politischen Stil, der die Menschen zusammenbringt“, schreibt Baumgärtner. Und Geisel zeigt sich mit verschränkten Armen und dem Slogan „Führung ist eine Frage des Stils“. Wie bei Baumgärtner werden ihre Reden manchmal etwas pastoral – und das ist zumindest etwas, was man dem Provokateur Palmer wirklich nicht vorwerfen kann. Geisel, die seit dem Studium den Vornamen Palmer trägt, findet, er habe „vor allem eine sehr starke Fokussierung auf ein Thema“, aber selbst bei der Benennung dieses „einen Themas“ bleibe sie vage. Die Frau, die „bestimmte Dinge ein bisschen anders machen will“, formuliert es oft so vage. „Wie können wir den Verkehr so ​​organisieren, dass die Stadt nicht im Verkehr erstickt?“ Sie fragt. Die Antwort wäre interessant gewesen.

Das Kalkül, jede polarisierende Aussage zu vermeiden, könnte durchaus aufgehen. In Freiburg, dem badischen Pendant zur doppelt so großen bürgerlich-württembergischen Universitätsstadt Tübingen, führte genau diese Taktik zur Abwahl eines bis dahin als unangreifbar geltenden Oberbürgermeisters. Hier setzte sich Martin Horn, ein Kandidat auf dem SPD-Ticket, fast ausschließlich mit dem Narrativ durch, er sei kommunikativer und weniger herrisch als der langjährige Amtsinhaber Dieter Salomon. Salomon selbst nahm dies als Beweis dafür, dass die Zeit eher unpolitisch sei.

Ein zufällig mitgehörtes Gespräch auf der sonnendurchfluteten Terrasse des »Café Ranitzky« gegenüber dem historischen Rathaus zeigt, dass er nicht ganz unrecht hat. Dort sitzt eine Studentin mit ihren Eltern und alle drei loben die Schönheit der Stadt, als Grünen-Kandidatin Baumgärtner ihren Wahlkampfstand aufbaut. Die junge Frau versichert ihr, dass sie sie wählen wird. Und als seine Mutter fragt, wie ihr Programm ist, gibt er eine erstaunliche Antwort: „Ich weiß es nicht. Aber ich habe Bilder von ihr gesehen und sie ist von den Grünen. Das reicht mir.“ Baumgärtner selbst sagt, dass sie fühlt „Viel Zustimmung. Aber viele Leute gehen an ihrem Wahlkampfstand vorbei, winken ihr freundlich zu. „Wir haben uns schon entschieden“, sagt ein Mittvierziger. Sein Blick deutet darauf hin, dass das keine guten Nachrichten für die Palmer-Gegnerin sind .

Der Amtsinhaber hat inzwischen angekündigt, für einen zweiten Wahlgang nicht zur Verfügung zu stehen, wenn er nicht mit den meisten Stimmen aus dem ersten hervorgeht. Aber so weit muss es gar nicht kommen, sagt er. „Meine grauen Haare zeigen, dass ich 50 bin“, sagt er am Ende seiner Einführungsrede. »Nach der Gemeindeordnung habe ich Anspruch auf sofortige Pensionierung, wenn ich nicht wiedergewählt werde. Ich fände es schwäbischer und klüger, mich noch acht Jahre für mein Geld arbeiten zu lassen, als mich abzuwählen.«