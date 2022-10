Boris Johnson zieht sich aus dem Rennen als nächster britischer Premierminister zurück – POLITICO

LONDON – Boris Johnson hat sein Angebot, als britischer Premierminister zurückzukehren, aufgegeben und erklärt, es sei „nicht der richtige Zeitpunkt“ für ihn, ein weiteres Angebot für die Downing Street abzugeben.

Obwohl Johnson von einem Urlaub in der Karibik nach Hause geflogen war, um die Unterstützung für einen Führungslauf nach Liz Truss ‘schockartigem Rücktritt abzuschätzen, sagte Johnson in einer Erklärung am Sonntagabend, dass er nicht für ihre Nachfolge kandidieren werde.

Damit steht sein erbitterter Rivale und ehemaliger Kanzler Rishi Sunak auf der Pole-Position, um diese Woche das Amt des britischen Premierministers zu übernehmen, obwohl die drittplatzierte Penny Mordaunt nun einen Anstieg der Unterstützung verzeichnen könnte.

Johnson sagte: „In den letzten Tagen war ich überwältigt von der Anzahl der Leute, die vorschlugen, ich sollte die Führung der Konservativen Partei erneut bestreiten, sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Freunden und Kollegen im Parlament.

„Ich bin angezogen worden, weil ich unsere Partei vor weniger als drei Jahren zu einem massiven Wahlsieg geführt habe – und ich glaube, ich bin daher in einer einzigartigen Position, um jetzt eine Parlamentswahl abzuwenden. Eine allgemeine Wahl wäre eine weitere katastrophale Ablenkung, gerade wenn sich die Regierung auf den wirtschaftlichen Druck konzentrieren muss, dem Familien im ganzen Land ausgesetzt sind.“

Johnson behauptete, er habe die Anzahl der Tory-Abgeordneten-Nominierungen, die erforderlich seien, um den Stimmzettel vor Ablauf der Frist am Montag zu erstellen, und er sei zuversichtlich, die Unterstützung der Basis der Partei in der anschließenden Abstimmung der Mitglieder zu gewinnen.

Aber er fügte hinzu: „Im Laufe der letzten Tage bin ich leider zu dem Schluss gekommen, dass dies einfach nicht das Richtige wäre. Sie können nicht effektiv regieren, wenn Sie keine geschlossene Partei im Parlament haben. Und obwohl ich mich sowohl an Rishi als auch an Penny gewandt habe – weil ich hoffte, dass wir im nationalen Interesse zusammenkommen könnten – konnten wir leider keinen Weg finden, dies zu tun. Daher fürchte ich, das Beste ist, dass ich meine Nominierung nicht zulasse und meine Unterstützung demjenigen verpflichte, der Erfolg hat.“

Er schloss: „Ich glaube, ich habe viel zu bieten, aber ich fürchte, dass dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist.“