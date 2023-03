Boris Johnson zegt geen bewijs dat hij ‘opzettelijk of roekeloos’ parlementsleden heeft misleid over Partygate

Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

LONDEN – Boris Johnson accepteerde dat hij het Lagerhuis had misleid over het Partygate-schandaal – maar ontkende dat hij dit “opzettelijk of roekeloos” deed, terwijl hij uithaalde naar zijn assistent die aartsvijand Dominic Cummings werd.

Johnson zal woensdag worden geconfronteerd met de partijoverschrijdende privileges-commissie van parlementsleden vanwege de beschuldiging dat hij tegen het parlement heeft gelogen over de Partygate-ruzie, waarbij ondanks strikte lockdown-beperkingen in 2020 en 2021 een groot aantal regelovertredende partijen in regeringskantoren werden gehouden. Johnson was een van degenen die later door de politie werden beboet wegens overtredingen.

In een dossier van 52 pagina’s waarin hij zijn verdediging uiteenzet voorafgaand aan een marathoncommissie die woensdag grilde, zei de voormalige premier dat het enige bewijs ter ondersteuning van beweringen dat hij het parlement opzettelijk had misleid, afkomstig was van zijn voormalige topadviseur, Cummings, van wie hij zei dat hij niet kon worden “behandeld als een geloofwaardige getuige’ gezien de ‘animus’ die hij tegenover Johnson uitstraalt.

Het onderzoek draait om verklaringen die Johnson in december 2021 in het Lagerhuis heeft afgelegd, waarin hij onder meer beweerde dat “de regels te allen tijde werden nageleefd”.

Deze verklaring werd afgelegd enkele maanden nadat Johnson verschillende bijeenkomsten op overheidsterrein had bijgewoond – waaronder een feest voor zijn verjaardag waarvoor hij uiteindelijk een boete kreeg.

“Ik accepteer dat het Lagerhuis is misleid door mijn verklaringen dat de regels en richtlijnen volledig zijn gevolgd op nummer 10”, schreef Johnson in het dossier. Maar, zo betoogde hij, “toen de verklaringen werden afgelegd, waren ze te goeder trouw en op basis van wat ik eerlijk wist en geloofde op het

tijd.”

Hij voegde eraan toe: “Ik heb de Kamer niet opzettelijk of roekeloos misleid op 1 december 2021, 8 december 2021 of op een andere datum. Ik had er nooit van gedroomd om dat te doen. De enige uitzondering zijn de beweringen van de in opspraak geraakte Dominic Cummings, die niet door enige documentatie worden ondersteund.”

Terwijl Johnson de commissie bedankt voor haar “harde werk”, richt hij zich rechtstreeks op de basis van haar onderzoek, met het argument dat hij terecht vertrouwde op “de verzekering die ik kreeg van vertrouwde adviseurs” over het al dan niet doorgaan van de regeringsbijeenkomsten. de regels.

Beweringen dat hij niet zo afhankelijk had moeten zijn van verzekeringen van assistenten, zijn volgens hem “ongekend en absurd”, aangezien hij “dag en nacht aan het werk was” om de COVID-19-reactie van de regering te beheren.

“Het was voor mij vanzelfsprekend redelijk om te vertrouwen op de verzekeringen die ik van mijn adviseurs kreeg”, zei hij.

“De suggestie van het tegendeel zou ingrijpende en slopende implicaties hebben voor de toekomst van het debat in het Huis en voor het vermogen van ministers om te vertrouwen op het advies van hun ambtenaren bij het beantwoorden van vragen in het Parlement.”

Dit zich ontwikkelende verhaal wordt bijgewerkt.