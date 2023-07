Anmerkung der Redaktion: Das Interview von Laura Coates mit Boris Johnson wird heute Abend um 22 Uhr ET auf CNN ausgestrahlt.



Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, angesichts des erbitterten Kampfes der Ukraine gegen Russland nicht müde zu werden, und CNN erklärt, dass ein Sieg über Moskau zwingend erforderlich sei.

In einem Interview mit Laura Coates von CNN Tonight forderte Johnson am Mittwoch, als ein wichtiger NATO-Gipfel zu Ende ging, die USA auf, ihre Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, einschließlich der stetigen Lieferung von Waffen. Er sagte, es könne „keine mögliche Entschuldigung“ geben, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verzögern.

„Es kann keine Entschuldigung oder keinen Grund geben, weiter herumzuspielen und zu verzögern“, sagte Johnson und fügte hinzu, dass es „sehr wichtig“ sei, festzustellen, dass die Ukraine auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft sei. „Der letzte verbleibende Einwand war, dass es eine Provokation für Wladimir Putin darstellen würde. Nun, wir haben gesehen, was passiert, wenn die Ukraine nicht in der NATO ist, dann provoziert man den schlimmsten Krieg in Europa seit 80 Jahren.“

US-Präsident Joe Biden und die Staats- und Regierungschefs der G7 haben am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel im litauischen Vilnius ein deutliches Zeichen ihrer Unterstützung für die Ukraine gezeigt und eine gemeinsame Unterstützungserklärung abgegeben, die auf die Stärkung der militärischen Fähigkeiten Kiews abzielt.

Biden räumte ein, dass das Bündnis die Ukraine während des Gipfels nicht zur Mitgliedschaft eingeladen habe, da es an „notwendigen Reformen“ arbeite, sagte aber, es werde die Sicherheit des Landes weiterhin stärken. Biden hat betont, dass die Ukraine nicht bereit sei, der NATO beizutreten, und sagte CNN letzte Woche in einem Exklusivinterview, dass Russlands Krieg in der Ukraine beendet werden müsse, bevor das Bündnis erwägen könne, Kiew in seine Reihen aufzunehmen.

Als Selenskyj am Dienstag in Litauen ankam, gab er eine scharfe Erklärung ab, in der er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass er keine genaueren Einzelheiten darüber erhalten hatte, wann und wie die Ukraine dem Bündnis beitreten würde. Biden sagte am Mittwoch, er habe mit Selenskyj über „die Art von Garantien gesprochen, die wir in der Zwischenzeit geben könnten“.

Während seiner Zeit als britischer Premierminister war Johnson ein lautstarker Befürworter der Ukraine und baute eine enge Arbeitsbeziehung mit Selenskyj auf. Er war einer der ersten ausländischen Staats- und Regierungschefs, die die prekäre Reise nach Kiew unternahmen. Johnson trat im September 2022 als Premierminister und im Juni als Parlamentsmitglied zurück, nachdem es zu Skandalen um seinen Umgang mit der britischen Coronavirus-Krise gekommen war.

Am Mittwoch warnte er, dass neben der russischen Armee der größte Feind der Ukrainer in dem Konflikt die „Ukraine-Müdigkeit“ sei.

„Es ist die Erschöpfung des Rests der Welt und insbesondere der Anhänger der Ukraine, sicherzustellen, dass sie gewinnen.“

„Aber sie müssen gewinnen, das ist absolut entscheidend“, fügte er hinzu und erklärte, dass ein ukrainischer Sieg „von entscheidender Bedeutung für Demokratie und Freiheit auf der ganzen Welt“ sei.

In dem Interview sagte Johnson auch, dass er Bidens Entscheidung, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, unterstütze, obwohl das Vereinigte Königreich diesen Schritt verurteilte. „Ich denke, Präsident Biden hat das Richtige getan, um sie zu versorgen, und je schneller die Ukrainer damit ihr Territorium zurückerobern können, desto mehr Leben werden gerettet.“

Allerdings verzichtete er darauf, die britische Regierung aufzufordern, ebenfalls die Waffen zu schicken, und wies darauf hin, dass Großbritannien Mitglied des Übereinkommens über Streumunition sei. Mehr als 100 Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland, haben die Munition im Rahmen des Vertrags verboten. Die USA und die Ukraine sind jedoch keine Unterzeichner des Verbots.

Das Weiße Haus gab am Freitag bekannt, dass Präsident Biden den Transfer von Streumunition in die Ukraine genehmigt habe – eine umstrittene Entscheidung, die sowohl auf Lob als auch auf Kritik stieß.

Auf die Frage, ob die mögliche Wiederwahl von Donald Trump bei den nächsten Präsidentschaftswahlen die Unterstützung der USA für die Ukraine gefährden könnte, wies Johnson darauf hin, dass es Trump war, der 2019, also vor Kriegsausbruch, erstmals die Lieferung von Javelin-Panzerabwehrwaffen an die Ukraine genehmigt hatte .

„Trump hat bereits eine starke Bilanz darin, den Ukrainern zu helfen“, behauptete er.

Johnson erwähnte jedoch nicht die Umstände im Zusammenhang mit Trumps Aussetzung der Militärhilfe für die Ukraine im Jahr 2019, die im Mittelpunkt der ersten Amtsenthebungsuntersuchung standen. In einem Telefonat mit dem neu gewählten Selenskyj im Juli 2019 schien Trump Druck auf ihn auszuüben, Ermittlungen gegen seinen damaligen demokratischen Rivalen Joe Biden einzuleiten, als Gegenleistung für die Freigabe der Hilfe.