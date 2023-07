Der ehemalige britische Premierminister musste Textnachrichten im Zusammenhang mit den Lockdowns im Jahr 2020 herausgeben

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson war nicht in der Lage, WhatsApp-Nachrichten bereitzustellen, die für eine Covid-19-Untersuchung der Regierung angefordert wurden, weil er das Passwort für sein altes Mobiltelefon vergessen hatte, berichtete The Times am Donnerstag.

Quellen sagten der Zeitung, dass Johnson sich nicht an den Passcode erinnern könne „mit 100-prozentiger Sicherheit“ da er das Gerät zuletzt im Jahr 2021 benutzte, als er noch Premierminister war. Ein Vertreter des ehemaligen Führers sagte jedoch, er sei bereit, die Informationen herauszugeben.

„Wie bereits erwähnt, wird Herr Johnson bei der Untersuchung uneingeschränkt kooperieren. Er möchte jegliches relevante Material offenlegen, weshalb er bei diesem Prozess uneingeschränkt kooperiert.“ sagte der Sprecher am Donnerstag gegenüber The Guardian.

Während das britische Kabinettsbüro sagte, es prüfe, ob das Passwort gespeichert sei, gebe es Bedenken, dass Johnsons altes iPhone seinen Inhalt automatisch löschen könnte, wenn der falsche Code eingegeben werde, sagte The Times. Das Büro wurde zuvor angewiesen, einem Urteil des Obersten Gerichtshofs nachzukommen und im Rahmen einer Covid-19-Untersuchung bis Montag alle WhatsApp-Nachrichten, Tagebücher und nicht redigierten Notizbücher von Johnson herauszugeben.









Es wird angenommen, dass Johnsons Aufzeichnungen, die auf den Höhepunkt der Pandemie zurückgehen, neben anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid auch Diskussionen über die von ihm im Jahr 2020 verhängten Lockdowns enthalten. Die Ermittler suchten auch nach weiteren Informationen über die Angelegenheiten des ehemaligen Premierministers, unter anderem darüber, wie er während seiner Amtszeit 200.000 Pfund (262.000 US-Dollar) für die Renovierung seiner Wohnung in der Downing Street finanzierte.

Das Kabinettsbüro lehnte zuvor die Forderung nach Johnsons Mitteilungen ab und rief dazu auf „eindeutig irrelevant“ gegen die Untersuchung, verlor jedoch letzte Woche seine rechtliche Anfechtung. Neben den WhatsApp-Nachrichten stellte es inzwischen auch das restliche Material zur Verfügung, das für die Untersuchung gesucht wurde.

Die „Covid-19 Bereaved Families for Justice“, eine Interessengruppe, die sich für eine öffentliche Untersuchung der Reaktion der Regierung auf die Pandemie einsetzte, nannten Johnsons Entschuldigung „Ein kompletter Witz.“

„Niemand glaubt ernsthaft, dass Johnsons Nachrichten nicht zugänglich sind, weil er einen Passcode vergessen hat, den er offenbar letzten Dezember verwendet hat.“ hieß es und fügte hinzu, dass der ehemalige Ministerpräsident „muss die volle Verantwortung dafür übernehmen, sicherzustellen, dass diese Nachrichten vollständig an die Untersuchung weitergegeben werden, und die Untersuchung muss bereit sein, rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten, wenn er dies nicht tut.“

Johnson stellte die Nutzung des betreffenden iPhones im Jahr 2021 ein, nachdem festgestellt wurde, dass dessen Nummer seit mehr als 15 Jahren öffentlich zugänglich war. Das Gerät befindet sich jetzt im Besitz von Johnsons Anwälten, die Sicherheitsexperten der Regierung Zugang gewährt haben, in der Hoffnung, seine Daten zu bewahren, falls das richtige Passwort nicht gefunden werden kann.