Boris Johnson behauptet, Frankreich habe vor Russlands Invasion in der Ukraine „abgelehnt“.

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat behauptet, Frankreich leugne die Aussicht auf eine russische Invasion in der Ukraine und beschuldigte die deutsche Regierung, zunächst eine schnelle militärische Niederlage der Ukraine einem langen Konflikt vorzuziehen.

Johnson sagte am Montag gegenüber dem CNN-Partnernetzwerk CNN Portugal, dass die Einstellungen der westlichen Nationen sehr unterschiedlich seien, bevor Moskau am 24. Februar seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, und nannte drei führende EU-Länder in Kommentaren, die in europäischen Hauptstädten wahrscheinlich nicht willkommen sind.

Während Johnson betonte, dass sich die EU-Staaten später hinter die Ukraine gestellt hätten und nun unerschütterliche Unterstützung leisten, sei dies in der Zeit vor der russischen Invasion nicht überall der Fall gewesen.

„Diese Sache war ein riesiger Schock … wir konnten sehen, wie sich die taktischen Gruppen des russischen Bataillons anhäuften, aber verschiedene Länder hatten sehr unterschiedliche Perspektiven“, sagte Johnson zu Richard Quest von CNN in Portugal.

„Die deutsche Ansicht war zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass es besser wäre, wenn es passieren würde, was eine Katastrophe wäre, wenn die ganze Sache schnell vorbei wäre und die Ukraine zusammenbrechen würde“, behauptete Johnson und zitierte „alle möglichen aus stichhaltigen wirtschaftlichen Gründen“ für diesen Ansatz.

„Das konnte ich nicht unterstützen, ich fand das eine katastrophale Sichtweise. Aber ich kann verstehen, warum sie so dachten und fühlten“, fuhr Johnson fort. Deutschland hat seit Moskaus Invasion schnell versucht, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern.

„Seien Sie zweifelsfrei, dass die Franzosen bis zum letzten Moment dementiert haben“, sagte Johnson ebenfalls.

Der französische Präsident Emmanuel Macron führte Europas Bemühungen an, Wladimir Putin von der Invasion der Ukraine abzubringen, und besuchte ihn im Kreml, nur wenige Wochen bevor der russische Führer seine Truppen in das Land befahl. Im März wurde dem Chef des französischen Militärgeheimdienstes, General Eric Vidaud, gesagt, er solle von seinem Posten zurücktreten, teilweise weil er die russische Invasion in der Ukraine „nicht vorhergesehen“ habe, teilte eine militärische Quelle mit Kenntnis der Angelegenheit CNN damals mit.

Johnson kritisierte auch die erste Reaktion Italiens auf die drohende Invasion. Er sagte gegenüber Quest, dass seine Regierung – zu der Zeit unter der Führung von Mario Draghi – „einmal einfach gesagt habe, dass sie unsere Position nicht unterstützen könne“, da sie „massiv“ von russischen Kohlenwasserstoffen abhängig sei.

CNN hat sich an die französische und die deutsche Regierung gewandt. Draghis Büro lehnte eine Stellungnahme ab.

Viele Beobachter glaubten zunächst, dass eine russische Invasion in der Ukraine innerhalb von Wochen oder Tagen abgeschlossen sein würde, aber Kiews Streitkräfte wehrten stattdessen Moskaus anfänglichen Vorstoß in Richtung der Hauptstadt ab und führten in jüngerer Zeit erfolgreiche Gegenoffensiven durch, um im Osten und Süden des Landes Boden zurückzugewinnen.

Johnson sagte, als Russland im Februar seine Invasion startete, änderten sich die Einstellungen in ganz Europa schnell.

„Was passiert ist, war, dass alle – Deutsche, Franzosen, Italiener, alle (US-Präsident) Joe Biden – sahen, dass es einfach keine Option gab. Weil man mit diesem Typen (Putin) nicht verhandeln konnte. Das ist der entscheidende Punkt“, sagte der Ex-Premierminister und fügte hinzu, dass „sich die EU seitdem in ihrer Opposition gegen Russland hervorragend geschlagen hat“.

„Nach all meinen Ängsten … zolle ich dem Verhalten der EU Anerkennung. Sie wurden vereint. Die Sanktionen waren hart“, fuhr Johnson fort.

Während seiner Amtszeit kritisierte Johnson häufig die Invasion Russlands und baute eine enge Beziehung zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf. Johnson musste im Juli zurücktreten, nachdem wiederholte Skandale seinen Ruf zerstört und Dutzende seiner Minister zum Rücktritt veranlasst hatten.

Johnson sagte CNN, dass Zelensky in seiner Führung „absolut herausragend“ gewesen sei. „Er ist ein sehr mutiger Typ. Ich denke, die Geschichte dieses Konflikts wäre ganz, ganz anders verlaufen, wenn er nicht dabei gewesen wäre.“

Er fügte hinzu: „Wenn sich die Ukraine dafür entscheidet, Mitglied der EU zu werden, sollten sie sich dafür entscheiden. und ich denke, es wäre eine gute Sache für die Ukraine“, ihr dabei zu helfen, politische und wirtschaftliche Reformen zu erreichen. Kiew hat sich Anfang des Jahres um den Beitritt zum Block beworben.

Johnson wurde in der Downing Street durch Liz Truss ersetzt, die die kürzeste Amtszeit aller britischen Premierminister hatte. Ihre katastrophale siebenwöchige Amtszeit wurde durch ein „Mini-Budget“ versenkt, das die Märkte erschreckte und globale Finanzagenturen alarmierte.

In einer euphemistischen Kritik an diesem Mini-Budget sagte Johnson zu Quest: „Es ist ein bisschen so, als würde ich Klavier spielen. Die Noten klingen einzeln vollkommen in Ordnung, aber sie sind nicht in der richtigen Reihenfolge oder treten nicht zur richtigen Zeit auf.“

Truss wurde inzwischen durch Johnsons Kanzler und politischen Rivalen Rishi Sunak ersetzt, der am Samstag zum ersten Mal als Premierminister Kiew besuchte.