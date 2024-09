Am 14. September feierten Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro (34) ihre märchenhafte Hochzeit im Kloster Abbazia della Cervara bei Portofino in Italien. BUNTE zeigt exklusiv die Fotos der romantischen Trauung und der anschließenden rauschenden Feier. Besonders berührend waren die Gelübde des Paares.

Boris Becker: „Du hast mir gezeigt, was Partnerschaft wirklich bedeutet. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist.“ Und Lilian schwört in ihrem Ehegelübde: „Ich verspreche, dich bei deinen Träumen immer zu unterstützen und dir beizustehen, während wir gemeinsam unsere Zukunft aufbauen.“

„Boris und Lilian, heute beginnt ein neues Kapitel in eurem Leben“

Ihr Vater, Victor Monteiro, würdigte das Paar mit bewegenden Worten und spielte dabei auf die schwere Zeit an, als Boris seine Gefängnisstrafe verbüßte: „Das Leben hat ihre Hingabe auf die Probe gestellt und ihnen Hindernisse in den Weg gelegt, die sie leicht hätten trennen können, aber gerade in diesem Moment des Unglücks entstand ihre Liebe. Boris und Lilian, heute beginnt ein neues Kapitel in eurem Leben, in dem ihr Hand in Hand eure Geschichte schreibt.“