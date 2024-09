Die Gäste waren berühmter als die aktuellen Stars!

Legenden treffen sich zur Eröffnungsgala für LaverCup im Berliner Westhafen! Fast ALLE waren gekommen und feierten sich und den (sportlich irrelevanten) Teamwettkampf. In erster Linie: Boris Becker (56) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (34). Ihr erster gemeinsamer Auftritt in Deutschland nach ihrer Hochzeit vor wenigen Tagen in Italien.

Außerdem: Roger Federer (43), Mitbegründer des Laver Cups. Die Tennislegende (20 Grand-Slam-Titel) wirkt, als hätte er erst gestern aufgehört. Dabei ist das schon zwei Jahre her. Außerdem Andre Agassi (54) und Yannick Noah (64), der 2025 die Kapitänsbinde von Team World (Agassi) bzw. Team Europe (Noah) übernimmt.

Ihre Vorgänger John McEnroe (65) und Björn Borg (68), die von Freitag bis Sonntag die Teams in der Uber Arena betreuen, waren natürlich auch mit dabei, ebenso wie Namensvetter Rod Laver (86), der tapfer bis zum Ende der Party kurz nach 23 Uhr blieb.

Hingucker des Abends neben Boris‘ Ehefrau: Ana Ivanovic (36). Die frühere Nummer 1 war mit ihrem Ehemann Bastian Schweinsteiger (40) angereist. Er ist großer Tennisfan, spielt selbst sehr gut und beide sind mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (36) befreundet.

Sie war in Berlin natürlich ebenso dabei wie Mary Joe Fernandez (54/ehemalige Nr. 4), Tommy Haas (46/ehemalige Nr. 2) und der viermalige Grand-Slam-Sieger Jim Courier (54). Auch er präsentierte sich topfit.

Große Tische, viele Gespräche im Westhafen. Die Laver Cup Party war etwas Besonderes Foto: Getty Images für Laver Cup

Doch Boris Becker und seine Lilian standen über allem. Küsschen hier, Küsschen da, viele intensive Gespräche mit Tischnachbar Noah und den weiteren Stars McEnroe, Borg, Agassi und Federer. Extragrüße und Glückwünsche von Moderator und Ex-Profi Andrea Petkovic (37/herausragender Moderator) inklusive.

Über seine Hochzeit wollte Becker nicht sprechen. „Heute reden wir über Tennis, nicht über meine Hochzeit“, sagte er freundlich, aber bestimmt, bevor er den Saal betrat.

Drei Tennislegenden mit dem Laver Cup: Von links nach rechts: Yannick Noah, Roger Federer und Andre Agassi Foto: Getty Images für Laver Cup

Er verriet nur so viel: „Es gab viele Glückwünsche auf dem Weg nach Berlin, im Flugzeug, am Flughafen.“ Und natürlich bei der Gala. Tennisstar Alexander Zverev (27), der für das Team Europe spielt, sagte Lilian auf Deutsch: „Herzlichen Glückwunsch!“ Boris‘ Frau spricht (auch) unsere Sprache.

Alexander Zverev, die Nummer 2 der Tenniswelt Foto: Getty Images für Laver Cup

Gesucht, aber nicht gefunden: Steffi Graf (55). Sie sollte ihren Mann Andre Agassi begleiten, entschied sich aber kurzfristig dagegen. Dabei war schon alles vorbereitet: Einlass über die Hintertür, kein schwarzer Teppich, der sonst rot ist, für die öffentlichkeitsscheue „Gräfin“, und offizielle Fotos der Tennis-Ikone gab es auch keine.

Bastian Schweinsteiger (l.) mit Ehefrau Ana Ivanovic (2.v.l.), Angelique Kerber und Jim Courier Foto: Getty Images für Laver Cup

Ob sie in Berlin dabei sein wird, bleibt ein Rätsel. Möglich ist, dass sie gemeinsam mit Agassi im Publikum sitzt, wenn Zverev, Carlos Alcaraz (21) & Co. gegen den „Rest der Welt“ inklusive US Open-Finalist Taylor Fritz (26) spielen.

Björn Borg, Yannick Noah, Andre Agassi und John McEnroe Foto: Getty Images für Laver Cup

Der Sport kann nach den Absagen von Novak Djokovic (27), Rafael Nadal (38) und Jannik Sinner (23) mit der Party und ihrem Staraufgebot nicht mithalten.