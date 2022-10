Boost Mobile führt OmniMoney-Banking-Service ein

Boost Mobile, das sich im Besitz von Dish Network befindet, steigt mit der Einführung von OmniMoney, einem grundlegenden Bankdienst, der sich an Personen richtet, die keinen Zugang zu herkömmlichen Bankkonten haben, in den Finanzdienstleistungsbereich ein. Es ist ein Service, von dem Stephen Stokols, CEO von Boost, hofft, dass die Marke „an bestehenden Kunden haften bleibt“ und neue anzieht. Dies kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen dringend neue Kunden gewinnen muss, da die Marke Boost weiterhin Abonnenten verliert und Dish Schwierigkeiten hat, ein funktionsfähiges 5G-Netzwerk aufzubauen. Zumindest ein Teil dieses Plans beinhaltet das Angebot „grundlegender gebührenfreier Bankdienstleistungen“ – außer, nun, es gibt Gebühren.

Um es klar zu sagen, Boost Mobile wird keine Bank. Es lizenziert den Dienst von einer Firma namens Alviere, die sich um den Banking-Teil kümmert und ein FDIC-Mitglied ist. OmniMoney by Boost, wie es offiziell gebrandet ist, erfordert keine Bonitätsprüfung, um ein Konto zu eröffnen. Es gibt keine Mindestguthabenanforderung und keine monatlichen Gebühren, solange das Konto in einem Zeitraum von 12 Monaten aktiv ist.

Das klingt alles ziemlich großzügig, aber die Gebühren schleichen sich ein, wenn Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen. Eines der Verkaufsargumente von Boost für den neuen Service ist die Möglichkeit, Bargeld auf Ihr Konto in einem Boost-Einzelhandelsgeschäft einzuzahlen, aber jedes Mal wird eine Gebühr von 4 US-Dollar erhoben. Außerdem fällt jedes Mal eine Gebühr von 1 $ an versuchen eine Remote-Scheckeinreichung. Wenn Sie Bargeld von Ihrem Konto abheben möchten, wird eine Gebühr von 1,30 USD für die Nutzung eines „In-Network“-Geldautomaten erhoben. Die Direkteinzahlung – auf die viele der Kunden, auf die Boost abzielt, wahrscheinlich keinen Zugang haben werden – ist kostenlos.

Es ist klar, wie Boost hofft, dass OmniMoney seinen derzeitigen Kundenstamm ansprechen wird, aber es ist weniger klar, was das alles mit Dishs größeren Plänen für Project Genesis, seinem hochmodernen 5G-Service mit NFTs, zu tun hat. Stokols spielt auf künftige Angebote an, die wohlhabendere Menschen ansprechen. Obwohl es die Marke Boost trägt, sagt er, dass es „in andere Teile des Geschäfts einfließen kann“ und bestätigt, dass Kryptowährung in dieser Zukunft eine Rolle spielen könnte – Alviere bietet Kryptoprodukte an, wie es so kommt.