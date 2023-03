Terwijl er steeds meer woningen komen in Moncton, krijgt aannemer Andrew Nelson veel telefoontjes over het aannemen van nieuwe projecten. Maar met niet genoeg werknemers wijst hij ze routinematig af.

“Mijn standaardantwoord is nu ‘Wat is je tijdlijn?'”

Als ze zeggen dat ze binnen een jaar of twee aan de slag willen, “zal dat waarschijnlijk niet gebeuren”, zei Nelson.

Bouwbedrijven in New Brunswick worden geconfronteerd met een groot tekort aan arbeidskrachten dat ook in heel Canada voelbaar is. De branchevereniging van de provincie schat dat het op dit moment meer dan 2.000 arbeidskrachten nodig heeft en dat het de komende vijf jaar naar schatting 5.000 banen zal moeten vullen.

Het gebrek aan arbeiders komt op een moment dat Moncton een bouwhausse doormaakt. De stad vestigde vorig jaar een record voor ontwikkeling door $ 366 miljoen aan vergunningen uit te geven en meer dan 1.200 nieuwe wooneenheden werden toegevoegd als reactie op de snelste bevolkingsgroei in het land.

Maar terwijl de kranen steeds hoger op de horizon verschijnen, kunnen bouwbedrijven het gewoon niet bijbenen. Het tekort aan geschoolde arbeiders, handelaars en algemene arbeiders leidt tot kostbare vertragingen, onvoorspelbare tijdlijnen en trage start van projecten.

Nadine Fullarton van de Moncton Northeast Construction Association zei dat de industrie immigratie nodig heeft om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. (Alexandre Silberman/CBC)

Nadine Fullarton, president van de Moncton Northeast Construction Association, zei dat de vraag ongekend hoog is, wat de beroepsbevolking nog meer onder druk zet.

“Het is een mensenprobleem. Er zijn gewoon niet genoeg mensen in New Brunswick om die vacatures in te vullen”, zei ze.

In New Brunswick is bijna een derde van de bouwvakkers 55 jaar of ouder en zal naar verwachting binnen vijf jaar met pensioen gaan. De generatiekloof draagt ​​bij aan het tekort, samen met minder jonge mensen die de industrie betreden.

Over immigratie

Bouwbedrijven hebben moeite om lokaal vacatures in te vullen, ondanks het feit dat ze zich tot marketing- en wervingsbureaus wenden voor hulp.

Nelson zei dat hij het aantal mensen uit New Brunswick dat zich het afgelopen jaar heeft aangemeld op één hand kan tellen. De eigenaar van Homestead Bay Contracting, dat woningen bouwt, heeft momenteel 10 werknemers maar heeft genoeg werk voor meer dan 30.

HORLOGE | ‘Het is een strijd geweest’ terwijl bouwbedrijven banen proberen te vullen: Bouwprojecten lopen kostbare vertragingen op door een tekort aan arbeidskrachten De bouwhausse in New Brunswick stuit op een groot obstakel: niet genoeg arbeiders om de vraag bij te houden.

“Het is een worsteling geweest en het is moeilijk. Klanten zijn zo overstuur. Hoe lang gaat dit duren? Dat kan ik je niet vertellen omdat de bevalling zo eng is.” En het is hetzelfde “voor mijn elektriciens en loodgieters”, zei hij.

Het bedrijf heeft zijn focus verlegd naar het vinden van werknemers in Zuid-Amerika, Afrika en Europa, ook al brengt die aanpak de complicaties met zich mee van het navigeren door een langzaam immigratiesysteem. Het kan meer dan een jaar duren om een ​​bouwvakker naar Canada te halen, en met onverwachte vertragingen kan het bijna onmogelijk zijn om de tijdlijn van een project voor een klant in te schatten.

Maksym Bilam, een bouwvakker die oorspronkelijk uit Oekraïne komt, is een van de vele internationale medewerkers die Nelson heeft aangenomen. Hij werkte in het veld in zijn thuisland, maar hij zei dat het een uitdaging was om een ​​baan in Canada te vinden toen hij bijna zeven jaar geleden solliciteerde.

Maksym Bilam, een bouwvakker uit Oekraïne, werkt aan een huis in aanbouw in Moncton. (Alexandre Silberman/CBC)

Bilam zei dat hij het leuk vindt om in New Brunswick te werken en een project van begin tot eind te zien verlopen. “Aan het einde van de dag zul je zien dat je je tijd op de juiste manier hebt besteed”, zei hij.

Fullarton zei dat de industrie graag zou zien dat de federale overheid het gemakkelijker maakt om werknemers aan te trekken als tijdelijke buitenlandse werknemers en via andere programma’s.

“We voeren echt onze inspanningen op om te pleiten voor hervorming van de immigratie, waardoor onze leden en aannemers het talent kunnen binnenhalen dat ze nodig hebben”, zei ze.

De branchevereniging werkt ook samen met de provincie om meer jonge mensen in New Brunswick aan te moedigen om in de handel en de bouw te stappen. Het zou graag zien dat meer winkelklassen en aanverwant leerplan terugkeren naar middelbare scholen.

“We moeten echt samenwerken met de overheid om het terug te brengen naar een plek waar we direct vanaf de middelbare school kunnen rekruteren en deze mensen in onze branche kunnen brengen, zodat we kunnen doorgaan met het bouwen van de diensten waarop Canadese burgers zijn gaan vertrouwen op, ‘zei Fullarton.