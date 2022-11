Bonos neues Buch ist mehr als ein Rockstar-Memoiren. Es ist auch eine starke Hommage an Amerika

CNN

—



Während Bono nach der Veröffentlichung von U2s fünftem Studioalbum durch die USA tourte, besuchte er das Haus der Country-Ikone Johnny Cash in Nashville, der ihn zusammen mit seiner Frau June zum Mittagessen eingeladen hatte.

Cash war ein beliebter Künstler in Bonos Heimat Irland, und die beiden Sänger hatten bereits eine Freundschaft geschlossen, die sich über Musik und ihren gemeinsamen Glauben verband. Cash, der mit Alkohol- und Barbituratsucht zu kämpfen hatte, war ein frommer Christ.

Als Bono am Küchentisch saß, hörte er zu, wie Cash „die poetischste Anmut lieferte, die ich je gehört habe“. Dann beendete Cash, „mit einem leisen Lächeln, als ob June nichts hören oder sehen könnte“, seine Anmut mit: „Vermisse aber sicher die Drogen.“

„Bei all seinem tiefen Glauben und seiner Überzeugung könnte er nie der fromme Typ sein, und vielleicht fühlen sich deshalb so viele zu ihm hingezogen“, schreibt Bono in seinen neuen Memoiren „Surrender: 40 Songs, One Story“ über das Mittagessen. „Johnny hat den Verdammten nicht vorgesungen; er sang mit den Verdammten, und manchmal hatte man das Gefühl, er würde ihre Gesellschaft bevorzugen.«

Einige dieser Beschreibungen könnten auch auf Bono zutreffen. Bono, geboren als Paul David Hewson in Dublin, Irland, ist ein globaler Rockstar, Aktivist und Unternehmer, der derzeit durch die USA tourt, um für seine Memoiren zu werben. All diese Facetten werden in einem unterhaltsamen und gelegentlich urkomischen 500-seitigen Buch behandelt, das anschaulich Passagen aus Bonos Leben erzählt, die er in seinen Liedern nur angedeutet hat.

Bonos Buch ist jedoch mehr als die Memoiren eines Rockstars. Es ist ein erfrischender Kontrast zu der Art und Weise, wie viele Amerikaner heute Glauben und Politik sehen.

Eine wachsende Zahl von Amerikanern hat sich dem angeschlossen, was ein Kommentator die Zersplitterten Staaten von Amerika nannte: Sie freunden sich nur mit Menschen an, die ihre politischen und religiösen Überzeugungen teilen. Aber Bono schmiedet enge Freundschaften und Bündnisse mit Weltführern und Politikern, mit denen er grundlegende Meinungsverschiedenheiten hat.

Auch sein Glaube verbindet religiöse Elemente, die sich normalerweise nicht überschneiden. In einigen Buchpassagen klingt er wie ein evangelikaler Christ, der eine tiefe Vertrautheit mit der Heiligen Schrift und Ehrfurcht vor Christus zeigt. Und doch sagt er auch, dass er nie eine Kirche gefunden hat, die er sein Zuhause nennen könnte, und „dass das, wonach sich der menschliche Geist sehnt, von keiner Sekte oder Konfession eingepfercht werden darf“.

„Es ist nicht nur so, dass einige der besten Menschen, die ich kenne, keiner bestimmten Glaubenstradition angehören; Menschen, die sich offen zum Glauben bekennen, können eher – wie soll ich sagen? – so eine Nervensäge“, schreibt er. „In einer Welt, in der es unmöglich ist, Werbung zu vermeiden, möchte ich nicht, dass die Person neben mir ihre Meinung zu den großen Fragen hartnäckig verkauft. Lebe deine Liebe ist die richtige Antwort.“

Aber Bono drückt sein Vertrauen in eine andere Quelle aus. Es ist das, was er als „die Idee“ Amerikas beschreibt.

Wie jeder Gelegenheitsfan von U2 weiß, hat U2 seit langem eine enge Beziehung zu den USA.

Die Gruppe wurde 1978 in Dublin gegründet, als Bono sich mit drei Klassenkameraden der High School zusammentat: Adam Clayton, Larry Mullen Jr. und Richard „The Edge“ Evans. Sie brachen Anfang der 80er Jahre mit ihrem dritten Studioalbum „War“ durch und wurden zu dem, was das Rolling Stone Magazin einmal als „einfach unvergleichlicher Live-Act“ bezeichnete.

Jahrzehnte später hat eine Band, von der Bono oft sagt, dass sie mit nur „drei Akkorden und der Wahrheit“ begann, 22 Grammys gewonnen, mehr als jedes andere Duo oder jede andere Gruppe.

Ein Teil des Erfolgs der Band beruht auf ihrer Vertrautheit mit dem amerikanischen Songbook. Viele ihrer beliebtesten Songs spiegeln ein tiefes Wissen über amerikanische Rockmusik, Gospel und Blues wider. Es war U2, kein amerikanischer Künstler, der mit seinem Song „Pride (In The Name of Love)“ eine mitreißende Hommage an Rev. Martin Luther King Jr. schrieb.

In „Surrender“ zollt Bono Amerika selbst Tribut. Einige europäische Bands fürchteten sich davor, durch den Süden und den Mittleren Westen zu touren, und taten die Regionen als langweilig und ungekünstelt ab. Aber Bono sagt, U2 habe diese Teile der USA immer mehr geliebt, „und den gemeinsamen Anstand von Menschen gespürt, die konservativen Themen wie guten Manieren und Selbstvertrauen einen hohen Stellenwert beimessen, obwohl viele politische Ansichten hatten, die sich von unseren eigenen stark unterschieden.“

Er zitiert aus der Unabhängigkeitserklärung, aus Franklin Delano Roosevelts berühmter Antrittsrede von 1933 („das einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst selbst“) und zitiert das Gedicht, das auf der Freiheitsstatue eingraviert ist: „Give me your müde, your poor, Deine zusammengekauerten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen, Der elende Abfall deiner wimmelnden Küste.“

Bono drückt einen Glauben und Optimismus in Amerika aus, den viele Amerikaner nicht mehr teilen.

Er sagt, Amerika sei auf „einer Idee“ aufgebaut. Es ist ein Ort, der „Gnade für jeden erbetenen Empfang bietet“ aus der ganzen Welt. Er hat diese Vorstellung auf seiner aktuellen Buchtour verstärkt und an einem Punkt gesagt: „Amerika ist ein Lied, das noch geschrieben wird.“

In einer Rede an der Georgetown University im Jahr 2012 gab Bono seine vielleicht detaillierteste Beschreibung dessen, was Amerika für ihn bedeutet. Er sagte:

„Irland ist ein großartiges Land, aber es ist keine Idee. Großbritannien ist ein großartiges Land, das ist keine Idee. So sehen wir Sie auf der ganzen Welt als eine der größten Ideen der Menschheitsgeschichte – ganz oben mit der Renaissance, ganz oben mit Fruchtfolgen und dem weißen Album der Beatles. Die Idee, die amerikanische Idee … dass du und ich gleich geschaffen sind. Und Gott liebt dich dafür, denn das sind nicht mehr nur amerikanische Ideen. Es gibt kein Urheberrecht an ihnen. Du hast sie in die Welt gebracht … Diese Wahrheiten, deine Wahrheiten, sie sind in uns selbstverständlich.“

Bono erinnert die Leser daran, dass Amerika seit langem einen mythischen Einfluss auf die Iren hat. Er sagt, dass viele Iren vor Stolz strahlten, als John Fitzgerald Kennedy der erste irisch-katholische Präsident des Landes wurde, und erstaunt waren, als die USA als erste Nation einen Menschen auf den Mond schickten.

„Vor Transatlantikflügen war es wie ein Tod, als die Iren ihre Heimat verließen, um nach Amerika zu gehen“, schreibt Bono. „Sie würden nie wieder gesehen werden. Und doch würden sie in diesem Land der Verheißung wiedergeboren werden.“

Politik wird heute von vielen Amerikanern als ein Wettbewerb angesehen, bei dem es nur um alles geht. Es gibt keinen Mittelweg. Kein Grund für Kompromisse.

Einiges davon wird durch eine gefährliche Verzerrung des christlichen Glaubens angeheizt. Eine wachsende Zahl von Amerikanern – laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage fast das halbe Land – sagt nun, dass die USA als christliche Nation gegründet wurden und dass es keine Trennung zwischen Kirche und Staat geben sollte. Einige sagen sogar, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um diese Vision von Amerika zu verteidigen.

Aber Bono bietet ein anderes Modell dafür, wie viele Amerikaner Politik und Glauben praktizieren können.

Er stammt aus einem Land, in dem Tausende von Menschen starben, weil sie in Religion und Politik keinen Kompromiss finden konnten.

Er wuchs in Irland zu einer Zeit auf, als sich der Norden des Landes darüber spaltete, ob es im Vereinigten Königreich bleiben oder unabhängig werden sollte. Diese Meinungsverschiedenheiten, angefacht durch Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken, führten zwischen 1968 und 1998 zu einer Explosion der Gewalt, die mehr als 3.500 Menschen das Leben kostete. Viele Opfer waren Zivilisten, die durch Autobomben und andere Formen der Gewalt verstümmelt oder getötet wurden, was als „die Unruhen“ bekannt wurde.

Diese widersprüchliche Geschichte inspirierte ihn zu einem persönlichen Mantra: „Kompromiss ist ein kostspieliges Wort. Keine Kompromisse mehr noch.“

Wenn Bono die „religiöse Apartheid“ beschreibt, die sein Land spaltete, ist dies die einzige Stelle im Buch, an der er seine Wut zeigt. Er greift paramilitärische Gruppen in Irland an, die im Namen der Freiheit Zivilisten mit Gewalt und religiösen Beschwerden schaden. Er erzählt auch, wie er es nur knapp vermied, eines Tages Opfer eines solchen Bombenanschlags zu werden.

Er wuchs von seinem Vater, Brendan Robert, einem Katholiken, und seiner Mutter, Iris, einer Protestantin, in einer Umgebung auf, die religiöse Intoleranz verachtete. Er besuchte eine der ersten konfessionslosen weiterführenden Schulen Irlands, wo den Schülern beigebracht wurde, religiöse Vielfalt zu schätzen. Dort lernte er auch seine Frau Alison kennen, mit der er vier Kinder teilt.

Die Lektionen, die Bono in der Schule über religiöse Intoleranz gelernt hat, haben sich auf seine Karriere ausgewirkt. Im Juli 2005 prangerte Bono während eines Konzerts in Berlin islamische Extremisten an, die kürzlich Bomben in ganz London gezündet, 52 Menschen getötet und Hunderte verletzt hatten.

Er trug ein Stirnband mit der Aufschrift „Coexist“, das ein christliches Kreuz, einen Davidstern und einen islamischen Halbmond enthielt.

„Jesus, Jude, Mohammad, es ist wahr. Alle Söhne Abrahams“, sang er von der Bühne und deutete auf die Symbole, um in Kriegszeiten für religiöse Toleranz zu plädieren – eine Geste, die er während der gesamten Tournee wiederholte.

Bono hatte durch seinen Aktivismus auch hinter der Bühne einen dramatischen Einfluss. Er war führend bei Jubilee 2000, einer erfolgreichen Kampagne, die zum Erlass von Schulden in Höhe von über 100 Milliarden Dollar bei armen Ländern führte. Er war Mitbegründer der Schwesterorganisationen ONE und (RED) zur Bekämpfung extremer Armut und der Verbreitung von HIV/AIDS in Entwicklungsländern.

Viele Rockstar-Memoiren erzählen von ausverkauften Arenen zu verwüsteten Hotelzimmern. Bono beschreibt Treffen mit Politikern und Philanthropen in einer „Welt der Anzüge und Sandwiches und Leuchtstofflampen“. Er blühte in dieser neuen Arena auf, weil er in der Lage war, sich mit allen Arten von Führern zu einigen.

Zum Beispiel überredete Bono Senator Jesse Helms, den konservativen US-Senator, der sich dagegen ausgesprochen hatte, Kings Geburtstag zu einem Nationalfeiertag zu machen, und AIDS als „Schwulenkrankheit“ bezeichnet hatte, Mittel zur Bekämpfung der AIDS-Krise in Afrika bereitzustellen.

Wie hat er das gemacht? Bono sagt, er habe Gemeinsamkeiten mit Helms gefunden, indem er sich auf Geschichten darüber berief, wie Leprakranke in der Bibel behandelt wurden. Er sagt, die Analogie zu Helms sei zu Tränen gerührt.

„Die Suche nach Gemeinsamkeiten beginnt mit der Suche nach Höherem“, schreibt Bono in seinen Memoiren. „Auch bei deinen Gegnern. Vor allem mit Ihren Gegnern. Ein Aha-Moment für mich und eine Überzeugung, die seitdem mein Leben als Aktivistin prägt. Die einfache, aber tiefgründige Idee, dass man sich nicht auf alles einigen muss, wenn man sich auf eine Sache einigen kann, ist wichtig genug.“

U2-Fans haben lange über Bonos spirituelle Überzeugungen spekuliert. Gegen Ende seiner Memoiren definiert er sich selbst als einen fehlerhaften, aber echten „Nachfolger Christi, der nicht mithalten kann“.

„Ich halte mich an die Linie, die Franz von Assisi zugeschrieben wird, der seinen Anhängern sagte: ‚Geht in die Welt, um das Evangelium zu predigen, und gebraucht, wenn nötig, Worte’“, sagt er.

Dieses Gefühl mag wie eine Plattitüde eines reichen Rockstars klingen. Aber in einer Zeit, in der die USA ihre eigenen Probleme erleben – eine gefährliche Eskalation politischer und bürgerlicher Auseinandersetzungen – könnten diese Worte genau das sein, was viele Amerikaner hören müssen.