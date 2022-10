Bono spricht über seine neuen Memoiren „Surrender“ und den Glauben im Herzen von U2: NPR

Youtube



Es war 1976. Ein irischer Junge namens Paul Hewson versuchte, eine Menge Dinge herauszufinden; seine Mutter war ein paar Jahre zuvor gestorben, als er gerade 14 Jahre alt war. Bono, wie er genannt wurde, verbrachte viel Zeit zu Hause in Dublin und stritt sich mit seinem Vater und seinem älteren Bruder. Aber zwei Ziele hielten ihn fest – das Herz eines Mädchens namens Alison Stewart zu erobern und ein Rockstar zu werden.

In derselben Woche passierten beide Dinge – er bat Alison um ein Date (und sie sagte ja) und landete in Larry Mullens Küche für ein Vorsprechen. Zwei andere Typen waren da, Adam Clayton und David Evans, auch bekannt als The Edge. Die vier wurden später zu einer der größten Bands ihrer Zeit, U2. (Und übrigens, Bono ist 40 Jahre später immer noch mit Alison verheiratet, die jetzt den Nachnamen Hewson trägt.)

Bono schreibt über diese grundlegenden Beziehungen in seinen neuen Memoiren mit dem Titel Kapitulation: 40 Songs, eine Geschichte, das am 1. November veröffentlicht wird. Darin taucht er auch in eine andere Kernbeziehung ein: seine Spiritualität. Obwohl er nie ein katholischer Sonntagsgottesdienst war, war er schon in jungen Jahren von Mystik und Ritualen fasziniert – und von Jesus.

Das Folgende wurde bearbeitet und gekürzt. Um die übertragene Version dieses Gesprächs zu hören, verwenden Sie den Audioplayer oben auf dieser Seite oder sehen Sie sich einen längeren Ausschnitt im Videoplayer oben an. Darüber hinaus wird eine erweiterte Version dieses Interviews am Sonntag, den 30. Oktober, über verfügbar sein Zuerst aufstehender tägliche Nachrichten-Podcast von NPR.

Rahel Martin, Morgenausgabe: Du schreibst in dem Buch: „Wenn ich jetzt in einem Café wäre und jemand sagen würde ‚Steh auf, wenn du bereit bist, Jesus dein Leben zu geben‘, würde ich als Erster aufstehen.“ Hat deine Band deinen Fokus, deine Beschäftigung mit dem Glauben geteilt?

Gut: Das tun sie immer noch. Zuerst Adam [Clayton] war nur wie „Aw, Mann ...“ Weißt du, er hatte nur eine Sache im Leben, er ist Bassist – will nur in der knallharten Rock’n’Roll-Band sein … Aber er stand mir bei, weißt du, und stand uns in unserer Hingabe bei .

Können Sie sich Irland in den 70er Jahren vorstellen, es ist ein Bürgerkrieg – alles andere als ein Bürgerkrieg. Die Teilung des Landes entlang sektiererischer Linien. Ich war sehr misstrauisch und bin immer noch ein wenig misstrauisch gegenüber … religiösen Menschen, ich meine, Religion ist oft eine Keule, mit der man jemandem auf den Kopf schlägt. Das habe ich schon sehr früh in Irland gelernt.

Du schreibst, dass ein Großteil der Musik von U2 auf dem Gefühl, der Emotion, ja sogar der Struktur einer Hymne basiert.

Edges Familie war walisisch – wenn Sie noch nie Menschenmengen bei einem walisisch-irischen Rugbyspiel singen gehört haben, das Stadion gefüllt mit Lied. Sie singen diese riesigen Hymnen, und die Waliser singen wirklich wie eine Menge, Ja wirklich Gut. [Singing] „Brot des Himmels, Brot des Himmels … wir werden dich immer unterstützen …“

Und es ist in ihm, es ist in Edge, diese Quinten. Und das ist das Gefühl, nach dem wir in unserer Musik gesucht haben – ja, wir wollen Punkrock, wir wollen, dass es brutal ist, wir wollen, dass es hartnäckig ist, wir wollten große Melodien haben. Aber die ekstatische Musik ist ein Teil von uns.

Mit „Still Haven’t Found What I’m Looking For“ sagst du ausdrücklich, dass es in diesem Song eine Art Wurzel davon gibt?

Ja. Es ist ein Gospelsong – es ist ein Psalm, wenn Sie wollten …

Was ist ein „sam“?

Entschuldigung, habe ich das nicht richtig ausgesprochen? [Exaggerated] „Sam,„So sagst du das, Rachel? Du bist so vornehm!

Ihr Vater sagte gegen Ende seines Lebens, das Interessanteste an Ihnen sei Ihre Spiritualität, Ihre Religion.

Mein Glaube, ja. Er war brillant. Er hatte Vertrauen und verlor es, wissen Sie, und die Menschen tun es – genau dann, wenn Sie es brauchen. Als er im Sterben lag, schreibe ich in das Buch, war ich hineingegangen, um ihn zu sehen, und ich las ihm Teile der Heiligen Schrift vor, und er gab mir irgendwie den haarigen Augapfel. [Laughs] Ein bisschen „Hau ab, ja?“ Und ich war so traurig für ihn, dass er das nicht hatte, weil er immer Dinge zu mir gesagt hatte wie: „Weißt du, dieses Zeug, dieses Gott-Zeug, ich erlebe das nicht – aber das solltest du nicht geben hoch, weil es das Interessanteste an dir ist“, sagt er. Eine Art Klassiker…

Ich meine, war das eine Art Beleidigung für dich? Du bist dieser Musiker …

Jetzt nehmen Sie es auf – seine Komplimente würden entweder mit einem Kitzel oder einem Boxhandschuh ankommen. [Laughs] Ich erinnere mich, als wir das erste Album von U2 aufnahmen, sagte er: „Was machst du?“ Und ich sagte, ich habe gerade das Album aufgenommen, und er meinte: „Das machst du schon seit Wochen.“ Und ich sagte ja, es sind drei Wochen – das ist die letzte Woche. Und er sagte: „Wie lang ist ein Album?“ Ungefähr 40 Minuten … „Oh Gott, wirst du es richtig machen? Mach es richtig.“

[Aside] Nach 40 Jahren ausverkaufter Arenen als Musiker, dem Versuch, als Aktivist Hunger und AIDS auszurotten, und auch als Vater und Ehemann, ist Bono bereit zuzugeben, dass er nicht alles richtig gemacht hat — Der Dubliner Junge, der schon immer die große Stimme im Zentrum war, ist bereit zu hören, was andere zu sagen haben.

„Halt einfach die Klappe und hör zu“ ist so etwas, wo ich gerade bin. Ich muss nur stiller sein und mich meiner Band hingeben, da sie der Kern dessen ist, was ich mit meinem Leben zu tun versuche, mich meiner Frau hingeben – und wenn ich „Hingeben“ sage, tue ich es nicht bedeutet, Frieden mit der Welt zu schließen. Ich bin nicht bereit, Frieden mit der Welt zu schließen. Ich versuche, Frieden mit mir selbst zu schließen, ich versuche, Frieden mit meinem Schöpfer zu schließen, aber ich tue es nicht versucht, Frieden mit der Welt zu schließen. Die Welt ist ein zutiefst unfairer Ort und ich bin bereit zu poltern. Dafür halte ich die Fäuste hoch.