Bayer Leverkusen heeft twee doelpunten behaald in de Champions League – en dankzij Victor Boniface en de Italiaanse Vizemeister AC Mailand met 1:0 (0:0) resultaten.

Damit is de Bayer-Bilanz in de Königsklasse na de 4:0-Auftaktsieg bij Feyenoord Rotterdam met veel winst. „Ik ben blij, ik help je graag met je bal.“ Florian Wirtz zei: „We kunnen onze reis voortzetten. Dat is een goed begin.“ Kapitän Granit Xhaka ergänzte: „We hebben veel kansen om te spelen en van onze dag te genieten. In de Champions League zullen we met kleine dingen veel plezier hebben en genieten van de ruimte op onze buitenposities.“

Schon der Start von Leverkusen oorlogswoede. Het is een genoegen om na een Blitz-Konter enkele minuten door te brengen met de eerste grote kans, maar Boniface Castle zal Mike Maignan onbeheerd achterlaten. Nu we nog maar weinig Sekunden-später hebben die de Französische Nationalkeeper inpakken, diesmal hat Piero Hincapié met acht meter vrije tijd op Tor köpft.

Abseits – Bonifatius-Treffer wieder aberkannt

Was Milan de eerste halve dag, waar er risico was: er was geen vooruitgang, volle passie op het middenveld, sterren wiens Tijjani Reijnders, Rafael Leao of Tammy Abraham volledig naar het station gingen. De toepasselijke Bestrafung wäre das Führungstor für Leverkusen gewesen was dat de fans na 20 minuten hartgrondig applaudisseerden. Dan is er de kennis van de Schiedsrichter Sandro Schärer van de herrlichen Treffer von Boniface nach Flanke von Jeremy Frimpong aber zrecht wieder ab: Frimpong hatte nach der Spielverlagerung von Alex Grimaldo in Abseits gestanden.

Trouwens, als je niet in Milaan wilt zijn, kun je nog steeds genieten van de volgende twee dingen. Phasenweise standen sterven gasten met twee Fünferketten am und vor dem eigenen Strafraum, maar Bayer fand Lücken: Frimpongs Nachschuss na een dag van abgewehrten Boniface-Schuss ging aber knapp über das Tor (38.), Amine Adlis Flachschuss war zu ungenau (40.) , hartelijk dank voor uw waardering voor Bonifatius en Florian Wirtz, meer dan wat dan ook.

Maignan rettet – is dan machteloos

Dat is wat er in de tussentijd gebeurde. In de 48. Minuten rettete Maignan noch briljant tegen de Abschluss von Wirtz. Drie minuten später war der Franzose dan machteloos: Grimaldo na de steile pas van Aleix Garcia auf, bezog noch Frimpong met één, de Schuss Maignan aber nu abklatschen konnte – genau voor de Füße von Boniface, van de vier meter fullstreckte.

Kom dan vaker naar Mailand voor het Offensief. Reijnders kam in der 55. Minute plötzlich aus halbrechter Position free zum Abschluss, Lukas Hradecky bekam so gerade nor seinen Arm in de Schussbahn.

Frimpong vergibt de Großchance

Ongeveer 20 minuten voor het einde van de reis waren we in Leverkusen. Vroeger kon de single Spanier Alváro Morata zo goed op een kopbal schieten, dan kon hij dankzij zijn eigen Fünfmeterraum-dribbelen genieten van een prima potje voetbal.

Leverkusen kreeg de kans om zich bij de Matchball aan te sluiten op de Fuß, maar Frimpong zirkelte de bal na een Stielpass von Wirtz vrij voor Maignan nur ans Außennetz. Dit geldt in de 84. Er wordt rekening gehouden met notulen: Granit Xhaka is volledig vrij van afstand van Theo Hernández en de Leverkusener Latte ab, de Abpraller köpfte Morata volledig onaangeroerd vanaf de volgende meter met links naar de mail.

Fehlstart für Milan damit komplett

Hradecky konnte zowel de nu ondersteunende zusters van Szenen, waar toen de normale Herr des Geschehens: Ruben Loftus-Cheek hatte aus zwölf Metern abspireerde, de Finne riss reactionschnell die Fäuste hocht en heelt damit de twee Sieg van Bayer in dit Königsklasse-Saison festijn.

‚S Avonds was het nog steeds een genot om daar te zijn: Hincapié hatte auf der Strafraumgrenze Loftus-Cheek am Fuß, die Szene wurde aber erstaunlicherweise nicht als Foul gewertet en auch nicht vom VAR moniert. Voor Milan is het uitgangspunt perfect: de eerste wedstrijd werd door het team van Paulo Fonseca verloren van Hause met 1:3 tegen FC Liverpool.