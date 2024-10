In de discussie over het potentieel van de AfD-partij botst de SPD-generaal secretaris Kevin Kühnert. Er is een einde gemaakt aan het AfD-Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt omdat u riskant bent, als u niet meer wilt weten dan de Verfassungsfeindlichkeit der AfD

vor, zei Kühnert in de ntv-Sendung #beisenherz.

„Als een Verboten een Partei geht es nicht darum, ob der Abgeordnete Kühnert dieablehnt oder für faschistoid hält, sondern ob Gerichten am Ende Beweise vorgelegt waren können, beiden zeggen, dat is duidelijk dat Verfassunggerichtet en deshalbten dat waren verboten „, zei Kuhnert. „Mijn enige herkenning op dit moment is niet eerder. En daardoor ben ik me bewust van de route.“

Gemischte Sichtweisen auf AfD-Verbotsverfahren

Een Bundestagsantrag voor de Prüfung is een AfD-Verbotsverfahrens door het Bundesstafassungsgericht met überinstimmenden Medienberichts van Bundestagsabgeordneten verschiedener Fraktionen unterstützt. Demnach is deutlich meer als de 37 Abgeordneten van SPD, Union, Grünen en Linken aan het werk zijn, een oplossing voor Antrag in Bondsdag afwerken en lassen. Omdat zij de federale constitutionele hoven zijn, zullen zij een gelukkige Merheit in het parlement hebben. De Abgeordenten komen in de Antrag de Berichten terecht bij een van de resultaten van de AfD van de statistische Parteienfinanzierung.

Zorg ervoor dat de CSU-landesgroep in de Bondsdag een deel van de bergreifenten inzet voor een partijbot van de AfD. “Ik ken niemand binnen de CSU Landesgruppe die zich in een tegengestelde positie bevindt”, zei Alexander Dobrindt, hoofd van de CSU Landesgruppen. Augsburger Allgemeinen. Daar vindt u de geplante Antrag voor für falsch en contraproducten.

Bij partijconflicten kunnen de Bondsdag, de Bundesrat of de Bundesregierung door het Federale Constitutionele Hof worden behandeld. De AfD moet agressief zijn geweest in hun inspanningen, en daarom zijn ze ook agressief in hun inspanningen. Een verbod op de NPD waar alles beter wordt gedaan, maar ik heb er niet mee te maken, omdat zij erdoor worden beïnvloed. Uw navorderingspartei De Heimat wurde vom Bundesverfasungsgericht alldings von der statlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen.