Wenn es um die beliebtesten Slots aller Zeiten geht, fällt häufig Bonanza Megaways. Es gibt auch viele Gründe dafür! Seine lebendigen Grafiken sind ein Hingucker und das Bergbauthema wird auf alle Funktionen angewendet, um dieses Spiel wirklich fesselnd zu machen. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Titel durch das innovative Gameplay und die innovative Mechanik aus.

Wir sind hier, um in dieser Goldmine zu stöbern und herauszufinden, ob das Spiel den Test der Zeit bestanden hat. Wir erkunden die Funktionen, potenziellen Auszahlungen, RTP und Bonusrunden, um herauszufinden, ob es sich lohnt, zu spielen. Lesen Sie unseren Testbericht zum Bonanza Megaways-Spielautomaten, um herauszufinden, wo Sie das Spiel spielen können und wie es funktioniert.

Beste britische Casinos zum Spielen von Bonanza Megaways

Für Spieler, die ein Online-Casino suchen, in dem sie den Bonanza Megaways-Slot ausprobieren können, haben wir die besten Optionen zusammengestellt.

Was sind die Hauptfunktionen von Bonanza Megaways?

Das Bonanza Megaways-Spiel ist vollgepackt mit hervorragenden Funktionen. Das auffälligste Merkmal neben der Megaways-Mechanik, die Ihnen bei jeder Drehung unterschiedliche Gewinnlinien bietet, ist die Gewinnreaktion. Dies gilt für die vertikalen Walzen und die horizontale mit dem Minenwagen. Wenn Sie einen Gewinn erzielen, explodieren die felsigen Walzen und neue Symbole erscheinen oben und rechts, um sie zu ersetzen.

Das Dynamit ist das Wild-Symbol, das auf den Karren erscheint und alle zahlenden Symbole außer dem Scatter ersetzen kann. Der Scatter buchstabiert das Wort GOLD; Sie benötigen alle vier Buchstaben, um die Bonusrunde auszulösen, in der Sie 12 Freispiele erhalten. Wenn ein zusätzlicher Scatter auf den Walzen landet, gewinnen Sie fünf zusätzliche Drehungen.

Während der Freispielrunde gilt ein Gewinnmultiplikator. Es beginnt bei eins und erhöht sich dann nach jeder Gewinnreaktion. In dieser Runde erscheinen zusätzliche Scatter als Goldbarren in Karren auf der oberen Walze. Wenn drei auf den Walzen erscheinen, erhalten Sie fünf zusätzliche Freispiele und bei vier erhalten Sie 10 weitere Freispiele.

Wie kann ich den Online-Slot Bonanza Megaways spielen?

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Bonanza Megaways zu spielen.

Start den Schlitz. Benutzen Sie dazu die grünen Pfeile Passen Sie Ihren Einsatz an. Klicken Sie auf „Play“. um die Walzen zu drehen. Halten Sie Ausschau nach drei passenden Symbolen auf einer oder zwei Gewinnlinien für den Edelstein mit der höchsten Auszahlung. Beobachten Sie die Siegesreaktion auftreten und neue Symbole erscheinen sehen. Sobald alle Gewinnreaktionen abgeschlossen sind, Holen Sie sich Ihren Gewinn. Entscheiden Sie, ob Sie möchten Machen Sie Schluss oder drehen Sie noch einmal.

Welcher Softwareanbieter hat den Online-Spielautomaten Bonanza Megaways entwickelt?

Der Slot Bonanza Megaways stammt vom Softwareanbieter Big Time Gaming, der Pionier der Megaways-Mechanik und der Dual-Reels-Funktion war.

Wie viele Gewinnlinien hat Bonanza Megaways?

Im Rahmen unseres Bonanza Megaways Slot-Testberichts haben wir uns die Gewinnlinien angesehen. Da es sich um einen Megaways-Spielautomaten handelt, variiert die Anzahl der Gewinnlinien bei jeder Drehung, aber Sie können sie bekommen bis zu 117.649.

Wie hoch ist der RTP und die Volatilität bei Bonanza Megaways?

Bonanza Megaways-Slots Der RTP beträgt 96 %. Während Big Time Gaming die Volatilität nicht auflistet, haben wir beim Spielen des Spiels ein Gefühl dafür bekommen. Die extreme Volatilität von Bonanza Megaways ist klar aus dem Gameplay; Es liegt am oberen Ende der Skala, Sie können also damit rechnen, dass die Siege seltener ausfallen, dafür aber hin und wieder die Möglichkeit besteht, dass einige größere Gewinne eintreffen.

1 Spielen Sie Bonanza Megaways. 18+ BeGambleAware.org Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.

Was ist der Mindest- und Höchsteinsatz bei Bonanza Megaways?

Wenn Sie auf diesen Slot wetten, wird der Das Mindestlimit beträgt 0,20 £. Der maximale Einsatz, den Sie platzieren können, kann gelten bis zu 20 £ auf einigen Casinoseiten.

Was sind die wichtigsten Regeln und Einstellungen für Bonanza Megaways?

Beim Spielen des Casino-Slots Bonanza Megaways gibt es mehrere Regeln, die unbedingt beachtet werden müssen. Das erste ist, dass der Slot bei mindestens drei Symbolen auf einer Gewinnlinie auszahlt, es sei denn, es handelt sich um den Edelstein, der wie ein Diamant aussieht, für den nur zwei erforderlich sind.

Gewinne werden von links nach rechts ausgezahlt und müssen auf aufeinanderfolgenden Walzen erfolgen, einschließlich der horizontalen Walze. Es wird nur der höchste Gewinn pro Linie ausgezahlt, Gewinne aus verschiedenen Linien werden jedoch zusammengefasst. Es gibt sechs Walzen und jede kann bis zu sieben Symbole enthalten.

Welche britischen Casinos bieten Bonanza Megaways an?

Bei diesem Online-Slot haben Sie die Qual der Wahl. Es ist so beliebt, dass es in den meisten Online-Casinos angeboten wird. Wir haben jedoch unsere drei besten Empfehlungen herausgesucht und erklärt, was sie auszeichnet.

Was sind die besten Boni für Bonanza Megaways?

Das Spielen eines Slots mit Boni ist eine hervorragende Möglichkeit, ihn auszuprobieren und zu erkunden und gleichzeitig die Chance zu haben, echte Geldgewinne zu erzielen.

Einer der besten Boni, die Sie für das Spielen dieses Slots beanspruchen können, ist ein Freispielangebot, das vor allem die Casinos haben. Beachten Sie, dass einige Drehungen möglicherweise bestimmten Spielen zugeordnet sind.

Eine weitere brillante Option besteht darin, nach Einzahlungsboni mit Geldern zu suchen, die Sie an Spielautomaten einsetzen können.

Was ist der maximale Gewinnbetrag bei Bonanza Megaways?

Der maximale Gewinn von Bonanza Megaways ist zwar kein Jackpot, aber ein bedeutender Höchstbetrag. Sie können das 26.000-fache Ihres Einsatzes gewinnen.

Kann ich Freispiele für Bonanza Megaways in britischen Online-Casinos nutzen?

Ja, Sie können Freispiele nutzen, um diesen Slot in britischen Casinos zu spielen. Halten Sie Ausschau nach Angeboten, bei denen Sie die Spins für jedes Spiel Ihrer Wahl nutzen können oder bei denen Bonanza als berechtigter Titel aufgeführt ist.

Kann ich Bonanza Megaways kostenlos spielen?

Ja, neben der Inanspruchnahme von Freispielen gibt es noch andere Möglichkeiten, diesen Spielautomaten kostenlos zu spielen, um ihn auszuprobieren, ohne Ihr Guthaben zu riskieren. Es ist jedoch erwähnenswert, dass DeutschlandGC-Casinos die Bonanza Megaways-Demo nicht anbieten.

Ist Bonanza Megaways mit dem Spielen auf Mobilgeräten kompatibel?

Ja, dieser Slot ist für das mobile Spielen optimiert. In den Casinos auf unserer Liste können Sie dieses Spiel finden und spielen, indem Sie die Website über Ihren mobilen Browser besuchen oder die App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunterladen.

Unsere Top-Tipps zum Spielen von Bonanza Megaways

Da wir am Ende unseres Bonanza Megaways-Testberichts angelangt sind, können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir erkennen können, warum dieses Spiel nach wie vor beliebt ist. Was uns am meisten beeindruckt, ist die immersive Anwendung des Themas und die Art und Weise, wie es mit der horizontalen Walze von Bergbaukarren und den steinigen Gewinnreaktionen funktioniert.

Unsere Top-Tipps zum Spielen des Spiels sind unten aufgeführt.

Verwalten Sie Ihr Guthaben, indem Sie im Voraus planen, wie viel Sie setzen möchten, und die Pfeile verwenden, um die entsprechende Anpassung vorzunehmen, bevor Sie die Walzen drehen.

Denken Sie an die Gewinnreaktionen, was bedeutet, dass es möglicherweise eine weitere Chance auf einen Gewinn gibt, ohne dass Sie für einen weiteren Spin bezahlen müssen.

Auf den Walzen sollten Sie auf die Edelsteinsymbole achten, da sie im Vergleich zu den Spielkarten 9, 10, J, Q, K und A höher auszahlen.

Weitere Rezensionen zu Spielautomaten

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsbewusster Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Nur mit Geld spielen, dessen Verlust sie sich leisten können

Verfolge niemals ihre Verluste

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder deprimiert sind

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Glücksspielbewusst – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.