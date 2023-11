Bombenfund want in Plauen: Entschärfung läuft noch

Afbeeldingen: Audiovisie Chemnitz



Plauen wurde bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zu 75 Prozent zerstört. Schätzungsweise 50.000 Bombenvelden in het stadsgebied. We hebben tenslotte blindgangersconstructies kunnen bouwen. Am Donnerstag heeft Bauerbeiter aine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe direct neben a Wohnhaus entdeckt. Na de evacuatie aan het eind van de dag werd de bom vernietigd.

Na het Fonds voor een Bom uit de Wereldoorlog in de Dörffelstraße in het stadscentrum van Plauen is de Evacuatie abgeschlossen en de Entschärfung läuft (staand: 22.30 uur), een deel van de stad. De evacuatie van de Sperrkreises kwam op tijd. Nu zullen ze blij zijn met de zorg van hun bewoners, zal hun leefomgeving niet overbevolkt zijn en zullen ze achtergelaten worden door de woonruimte van hun huis, aldus stadsmanager Nadine Läster MDR SACHSEN.

Die Entschärfung der Bombe lauft aktuell noch. Stad Plauen

Beide bommen hebben te maken met een lading van 75 kilogram luchtbommen met beschermingsmiddelen, die door de bouwwerkzaamheden worden ondersteund, wat de prestaties van de stad verklaart. De Kampfmittelbeseitigungsdienst war am Mittag in Dresden begefordert.

Evacuatieradius en getroffen persoon

Een ruimte met een straal van 500 meter voor de benodigde middelen voor de ontwikkeling van de communicatiemedewerkers. De evacuatie was vóór 18.00 uur begonnen. Een gedetailleerde lijst van de getroffen adressen vindt u op de website van het gemeentebestuur.

In het getroffen gebied, sinds het stadhuis, de kerstmarkt of de Altmarkt, zullen ze een Jugendherberge en een hotel vinden. Sindsdien hebben er 4.300 bewoners en gasten in de hotelaccommodatie verbleven. Im Moment sinds fast 280 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungszweckverbands, der Berufsfeuerwehr Plauen en des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Einsatz.

Het stadsbestuur heeft de wegen van de Sperrkreises met goed verkeersbeheer en efficiëntie, hoe beter verkeer zu uhmfahren. De Umleitung für Autofahrende führte über de Straßberger Straße – Siegener Straße zur Friedensstraße, weil de Trockentalstraße in de Evakuierungsradius liegt.

Festhalle Plauen is Notunterkunft

De Stadtverwaltung Plauen hat de Festhalle in der Äußeren Reichenbacher Str. 4, 08529 Plauen, als Notunterkunft eingerichtet. Dorthin beschikt over een wegennet en een pendelbus. Voor zorgeloze of beschermde burgers worden speciale transportvoertuigen voorbereid. Als de ziektesymptomen aanwezig zouden zijn, zouden ze worden beïnvloed door de onderliggende gezondheidsrisico’s. De Integrierte Regionalstelle Zwickau omvat een Handlungsempfehlung voor de betrokken burgers en burgererfgoed. Zie hieronder:

informeer uzelf in de Medien,

Vor Verlassen des Hauses noch eenmal essen und trinken.

Zwaar papier en nuttige medische hulpmiddelen.

Öfen, Herde en Kamine sollten secherheitshalber werden opgelost.

De stadsverwaltung informeert over de burgertelefoon onder Tel. 03741-2 91 23 45.

Einige Nutzer der Notunterkunft nahmen die Situation offenbar gelassen hin. Bert Walther schreef een bericht op de Kurznachrichtendienst „X“ (formele Twitter): „Ten tijde van het festival hebben we andere gasten. En jij zult van de avonden kunnen genieten.“

Het laatste grote bommenfonds in Plauen ligt drie jaar geleden. Sinds 1979, sinds 1979, zijn er in de stad Plauen 74 blinden in de wereld gesticht. De stad werd in 1944 en 1945 gebombardeerd met 14 soldaten. Sie warfen beef 5.000 Tonnen Spreng- en brandbommen ab.

