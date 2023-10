tz Welt

Aus: Michelle Brey

Teilt

An vier Schulen herrscht am Montag Ausnahmezustand (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

An vier Schulen in Deutschland herrscht am Montagmorgen Ausnahmezustand. Es gab Bombendrohungen.

Frankfurt – Die Polizei ist in Erfurt, Solingen, Karlsruhe und Regensburg im Einsatz. Hintergrund sind Bombendrohungen. Ein Zusammenhang ist zunächst nicht bekannt.

Stadt Hintergrund Solingen: Mögliche Bedrohungslage Erfurt: Bombendrohung Regensburg: Bombendrohung Karlsruhe: Drohende E-Mail Münster: Bombendrohung

Bedrohungslage durch Bombendrohungen: An der Solinger Gesamtschule fällt der Unterricht aus

Der Unterricht an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am Montag aufgrund einer möglichen Bedrohungslage aus. „Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu untersuchen und eine mögliche drohende Gefahr abzuwenden“, sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen. Die Bedrohungslage wurde von den Verantwortlichen der Schule der Polizei gemeldet.

Knapp zwei Stunden später machte die Polizei keine weiteren Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls. Die Beamten seien im Bereich des Schulkomplexes im Einsatz, um die „drohenden Straftaten“ zu verhindern, sagte der Sprecher. Von welcher genauen Gefahr auszugehen sei, machte er aus taktischen Gründen nicht.

Erfurter Schule nach Bombendrohung evakuiert – auch Schule in Regensburg betroffen

Auch Erfurt ist betroffen. Eine Schule in der Stadt wurde nach einer Bombendrohung evakuiert. Während des Großeinsatzes sind Spürhunde vor Ort. Das gesamte Gebäude wird durchsucht. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Schule erhielt die E-Mail mit der Drohung noch am Morgen. Nach der Evakuierung bleibe die Schule am Montag geschlossen, teilte die Schule auf ihrer Website mit.

Ähnliche Szenen ereigneten sich in Regensburg. Nach einer Bombendrohung räumte die Polizei dort auch eine Schule. Mehrere Polizeihunde wurden eingesetzt, um das Gebäude zu durchsuchen, was bis in den Morgen andauerte. Zuerst hatten sie es getan Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet. Auch in Münster gab es eine solche Bombendrohung Münstersche Zeitung informiert. Betroffen ist das Münsterschloss. Dies ist der Sitz der Universität Münster.

Drohmail auch an die Karlsruher Schule – sie ist am Wochenende eingegangen

Nach einer Drohmail hat die Polizei am Montagmorgen eine Gemeinschaftsschule in Karlsruhe durchsucht. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei die E-Mail „mit bedrohlichem Inhalt“ am Wochenende eingegangen und am Montag gelesen worden. Die Schule alarmierte daraufhin umgehend die Polizei, die gegen 7:45 Uhr mit starken Einsatzkräften und mehreren Spürhunden vor Ort war. Es gab zunächst keine Stellungnahme dazu, ob es sich um eine Bombendrohung handelte. Die Ermittlungen seien in vollem Gange und es sei „noch zu früh, etwas dazu zu sagen“, sagte ein Sprecher. Die Schüler sind nun alle auf dem Weg nach Hause. Die Schule bleibt geschlossen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.