Derzeit sind Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Düsseldorf (KBD) und des Ordnungsamtes Köln vor Ort. Dieser entscheidet über alle Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen. Die KBD hat den Gefahrenbereich auf einen Radius von 500 Metern festgelegt. Eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte besteht darin, dass die Bombe über zwei Zünder verfügt. Dementsprechend befindet sich einer am Heck und der andere am Kopf der nicht explodierten Bombe. Es liegt zudem in einem Bereich unterhalb der Erdoberfläche, der früher als Deponie genutzt wurde. Um den Kontakt mit möglichen Schadstoffen zu vermeiden, arbeiten die Fachkräfte in entsprechender Schutzkleidung.