Bombardiert, nicht geschlagen: Die Hauptstadt der Ukraine schaltet auf Überlebensmodus

KIEW, Ukraine (AP) – Einwohner der zerbombten ukrainischen Hauptstadt klammerten sich auf der Suche nach Wasser an leere Flaschen und drängten sich am Donnerstag in Cafés, um Strom und Wärme zu finden, und schalteten trotzig in den Überlebensmodus, nachdem einen Tag zuvor neue russische Raketenangriffe die Stadt und einen Großteil des Landes getroffen hatten in die Dunkelheit.

In Szenen, die in einer hoch entwickelten Stadt mit 3 Millionen Einwohnern kaum zu glauben sind, griffen einige Einwohner Kiews dazu, Regenwasser aus Abflussrohren zu sammeln, während Reparaturteams daran arbeiteten, die Versorgung wieder anzuschließen.

Freunde und Familienmitglieder tauschten Nachrichten aus, um herauszufinden, wer Strom und Wasser zurück hatte. Manche hatten das eine, das andere nicht. Der Luftangriff auf das Stromnetz der Ukraine am Vortag ließ viele mit beidem nicht zurück.

Cafés in Kiew, die durch ein kleines Wunder am Donnerstag schnell zu Oasen der Gemütlichkeit geworden waren.

Oleksiy Rashchupkin, ein 39-jähriger Investmentbanker, erwachte und stellte fest, dass das Wasser an seiner Wohnung im dritten Stock wieder angeschlossen war, der Strom jedoch nicht. Sein Gefrierschrank taute während des Stromausfalls auf und hinterließ eine Pfütze auf seinem Boden.

Also stieg er in ein Taxi und überquerte den Dnjepr vom linken zum rechten Ufer zu einem Café, das ihm aufgefallen war, dass es nach früheren russischen Streiks geöffnet geblieben war. Sicher genug, es wurden heiße Getränke und warmes Essen serviert und die Musik und das WLAN waren eingeschaltet.

„Ich bin hier, weil es Heizung, Kaffee und Licht gibt“, sagte er. „Hier ist das Leben.“

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sagte, dass am Donnerstagmorgen noch etwa 70 Prozent der ukrainischen Hauptstadt ohne Strom waren.

Bei kaltem Regen und den Überresten eines früheren Schneefalls auf den Straßen war die Stimmung düster, aber stählern. Der Winter verspricht lang zu werden. Aber die Ukrainer sagen, wenn der russische Präsident Wladimir Putin beabsichtigt, sie zu brechen, dann sollte er es sich noch einmal überlegen.

„Niemand wird seinen Willen und seine Prinzipien nur für Strom kompromittieren“, sagte Alina Dubeiko, 34. Auch sie suchte den Komfort eines anderen, ebenso überfüllten, warmen und beleuchteten Cafés. Ohne Strom, Heizung und Wasser zu Hause war sie entschlossen, ihren Arbeitsalltag aufrechtzuerhalten. Dubeiko passt sich dem Leben an, das seines üblichen Komforts beraubt ist, und sagt, dass sie zwei Gläser Wasser zum Waschen verwendet, dann ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammenbindet und für ihren Arbeitstag bereit ist.

Sie sagte, sie lebe lieber ohne Strom als mit der russischen Invasion, die am Donnerstag die Neunmonatsmarke überschritten hat.

„Ohne Licht oder du? Ohne Sie“, sagte sie und wiederholte damit Äußerungen von Präsident Wolodymyr Selenskky, als Russland am 10. Oktober den ersten einer Reihe von Luftangriffen auf wichtige ukrainische Infrastrukturen entfesselte.

Westliche Führer prangerten die Bombenkampagne an. „Streiks gegen zivile Infrastrukturen sind Kriegsverbrechen“, twitterte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov, räumte am Donnerstag ein, dass es auf ukrainische Energieanlagen abzielte. Aber er sagte, sie seien mit dem militärischen Kommando- und Kontrollsystem der Ukraine verbunden und das Ziel sei es, den Zustrom ukrainischer Truppen, Waffen und Munition zu den Frontlinien zu unterbrechen. Die Behörden von Kiew und der weiteren Region Kiew meldeten insgesamt sieben Tote und Dutzende Verwundete.

Der russische UN-Botschafter Vassily Nebenzia sagte: „Wir führen Streiks gegen die Infrastruktur als Reaktion auf den ungezügelten Waffenfluss in die Ukraine und die rücksichtslosen Appelle Kiews, Russland zu besiegen.“

Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow versuchte, der ukrainischen Regierung die Schuld für die zivile Not abzuwälzen.

„Die Führung der Ukraine hat alle Möglichkeiten, die Situation wieder zu normalisieren, hat alle Möglichkeiten, die Situation so zu lösen, dass sie den Forderungen der russischen Seite entspricht und dementsprechend alle möglichen Leiden der Zivilbevölkerung beendet“, sagte Peskow .

In Kiew standen Menschen an öffentlichen Wasserstellen Schlange, um Plastikflaschen zu füllen. In einer für sie seltsamen neuen Kriegszeit griff die 31-jährige Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, Kateryna Luchkina, zuerst auf das Sammeln von Regenwasser aus einem Abflussrohr zurück, damit sie zumindest ihre Hände bei der Arbeit waschen konnte, wo es kein Wasser gab. Sie füllte zwei Plastikflaschen und wartete geduldig im Regen, bis sie bis zum Rand mit Wasser gefüllt waren. Ein Kollege folgte ihr und tat dasselbe.

„Wir Ukrainer sind so einfallsreich, wir werden uns etwas einfallen lassen. Wir verlieren unseren Geist nicht“, sagte Luchkina. „Wir arbeiten, leben so viel wie möglich im Rhythmus des Überlebens oder so. Wir verlieren die Hoffnung nicht, dass alles gut wird.“

Der Bürgermeister sagte auf Telegram, dass Energieingenieure „ihr Bestes tun“, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Auch Wasserreparaturteams machten Fortschritte. Am frühen Nachmittag gab Klitschko bekannt, dass die Wasserversorgung in der gesamten Hauptstadt wiederhergestellt sei, mit der Einschränkung, dass „einige Verbraucher möglicherweise immer noch unter niedrigem Wasserdruck leiden“.

Auch anderswo kamen Strom, Wärme und Wasser nach und nach zurück. In der südöstlichen ukrainischen Region Dnipropetrowsk gab der Gouverneur bekannt, dass 3.000 Bergleute, die wegen Stromausfällen unter Tage festsitzen, gerettet wurden. Die regionalen Behörden haben Nachrichten in den sozialen Medien veröffentlicht, in denen sie die Menschen über den Fortschritt der Reparaturen auf dem Laufenden halten, aber auch sagen, dass sie Zeit brauchen.

In Anbetracht der Schwierigkeiten – jetzt und im weiteren Verlauf des Winters – eröffnen die Behörden Tausende sogenannter „Punkte der Unbesiegbarkeit“ – beheizte und mit Strom versorgte Räume, in denen warme Mahlzeiten, Strom und Internetverbindungen angeboten werden. Mehr als 3.700 waren am Donnerstagmorgen im ganzen Land geöffnet, sagte Kyrylo Timoschenko, ein hochrangiger Beamter im Präsidialamt.

In der südlichen Stadt Cherson, die vor zwei Wochen von ukrainischen Streitkräften zurückerobert wurde, wird der Kampf der Krankenhäuser mit dem Strom- und Wasserausfall durch verstärkte russische Streiks verstärkt.

Olena Zhura trug am Donnerstag Brot zu ihren Nachbarn, als ein Streik, der die Hälfte ihres Hauses in Cherson zerstörte, ihren Ehemann Victor verletzte. Sanitäter brachten Victor weg, als er sich vor Schmerzen wand.

„Ich war schockiert“, sagte sie und quoll in Tränen aus. „Dann hörte ich (ihn) schreien: „Rette mich, rette mich.“

AP-Journalist Sam Mednick aus Kherson, Ukraine, trug dazu bei.

John Leicester und Hanna Arhirova, The Associated Press