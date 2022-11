Bolton schikanierte Gerard Pique und beendete seine Karriere bei Manchester United, aber die Barcelona-Legende gewann nach der brutalen Entscheidung von Sir Alex Ferguson mehr als 30 Trophäen

Gerard Pique wird als einer der erfolgreichsten Fußballer seiner Generation in den Ruhestand gehen – und viele halten ihn für einen der größten Verteidiger in der Geschichte des Sports.

Der Barcelona-Veteran nutzte am Donnerstag die sozialen Medien, um seinen Rücktritt bekannt zu geben, der wahrscheinlich dazu führen wird, dass er seinen letzten Auftritt für seinen Jugendclub hat, wenn sie am Samstag Almeria empfangen.

Getty Pique wird am Samstag seinen letzten Auftritt als Profifußballer haben

„Ich möchte Ihnen sagen, dass ich entschieden habe, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Reise zu beenden“, sagte Pique.

„Ich habe immer gesagt, dass es nach Barca kein Team geben wird, und so wird es sein.

„Dieser Samstag wird mein letzter im Camp Nou sein. Ich werde ein regelmäßiger Fan, ich werde das Team unterstützen, ich werde meine Liebe zu Barca an meine Kinder weitergeben, so wie es meine Familie für mich getan hat.

„Und du kennst mich. Früher oder später werde ich zurück sein. Wir sehen uns im Camp Nou. Lang lebe Barca, immer.“

Aber es war nicht immer so rosig für den spanischen Weltmeister, der seit seinem Wechsel zu Barcelona im Jahr 2008 30 große Auszeichnungen für Verein und Land gesammelt hat.

Vier Jahre vor seiner Rückkehr in sein Heimatland verließ Pique Barcelona, ​​um sich Manchester United anzuschließen – und verbrachte einige Zeit in deren Akademie, bevor er in die erste Mannschaft aufstieg.

Getty Pique gewann das Los mit Barcelona und Spanien

UEL Real Sociedad – Man United 0:1 LIVE-REAKTION: Red Devils verpassen trotz Sieg den Spitzenplatz

UEL Arsenal 0:0 Zürich LIVE: Jesus-Kapitän, aber die Gunners ruhen Saka aus, um sich den Spitzenplatz zu sichern

furchtbar Man-City-Star Rico Lewis wurde während des UCL-Zusammenstoßes rassistisch missbraucht, als zwei Verhaftungen vorgenommen wurden

Auf Wiedersehen Gerard Pique zieht sich nach dem Barcelona-Spiel am Samstag aus dem Fußball zurück

Märchen Garnacho wurde nicht geboren, als Man United Ronaldo zum ersten Mal verpflichtete – aber jetzt kombiniert

TICK TACK Pogba schließt sich Jota bei der fehlenden Weltmeisterschaft an, während das englische Trio vor Fitness schwitzt

LOBEN Martinez-Kritik ist „Müll“, sagt Van Dijk, der die Qualität des Man United-Stars lobt

Geplänkel Van Dijk sagt, Carra würde nicht in den aktuellen Kader von Liverpool aufgenommen – und Neville liebte es

VIEL GLÜCK Unentschieden in der Runde der letzten 32 der Europa League: Arsenal und Man United hoffen, Barcelona zu vermeiden

Achtung Haaland tippt Englands möglichen Gegner auf die beste WM-Nation Afrikas







Am Ende bestritt er nur 23 Spiele für die Red Devils und debütierte 2004 gegen Crewe, aber als Teil der Doppelsiegermannschaft von 2007/08 kann er sich mit Titeln in der Premier League und der Champions League rühmen.

Kurz nach dem Finale der Champions League 2008 unterzeichnete Pique einen Vierjahresvertrag mit Barcelona, ​​um zu seinem Jugendverein zurückzukehren. und der Rest ist, wie sie sagen, Geschichte.

Angesichts dessen, was er in seiner bemerkenswerten Karriere erreicht hat, muss der Verkauf von Pique für nur 5 Millionen Pfund als einer der größten Transferfehler von Sir Alex Ferguson gelten.

Aber eben warum Hat sich Sir Alex entschieden, den jungen und vielversprechenden Innenverteidiger nach einer positiven Leihphase bei Real Zaragoza und einigen beeindruckenden Leistungen in der ersten Mannschaft von Man United zu streichen?

Getty Images – Getty Pique begann das Match gegen Bolton, dauerte aber weniger als eine Stunde, bevor er ersetzt wurde

Nun, es stellt sich heraus, dass eine harte Reise nach Bolton Pique eine Karriere im Old Trafford gekostet haben könnte.

Laut Wayne Rooney überzeugte die Niederlage im November 2007 gegen Gary Megson’s Trotters – mit freundlicher Genehmigung von Nicolas Anelkas Tor in der 11. Minute – Sir Alex, dass Pique dem nicht gewachsen war.

„Boltons Auswärtsspiel hat Gerard Piques Karriere bei United mehr oder weniger beendet“, schrieb Rooney in seiner Kolumne in der Sunday Times. „Er war jung und wurde dort gemobbt, und ich glaube, da hat Fergie entschieden, dass er körperlich nicht der Richtige für die Premier League ist.

„Ich erinnere mich immer [Nemanja] Vidic: Wenn wir nach Bolton gingen – und es war dasselbe, als er gegen Didier Drogba antreten würde – würde er zwei oder drei Tage vorher im Fitnessstudio sein und sich aufpumpen.“

Gerard Pique ehrt MANCHESTER UNITED Erste Liga (2007/08)

Gemeinschaftsschild (2007)

Champions League (2007/08) BARCELONA Liga (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19)

Königspokal (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21)

Supercopa de España (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018)

Champions League (2008/09, 2010/11, 2014/15)

UEFA-Superpokal (2009, 2015)

Klub-Weltmeisterschaft (2009, 2011, 2015) SPANIEN Weltmeisterschaft (2010)

Europameisterschaft (2012)

Rooney sprach allgemeiner über Reisen nach Bolton und machte deutlich, dass er es hasste, wenn dieses Spiel auftauchte.

„Bolton weg war immer schrecklich“, fuhr er fort. „Es war körperlich und man wusste, dass man den Kampf gewinnen musste, um das Spiel zu gewinnen.

„Ich erinnere mich [Patrice] Evra sagt über Kevin Davies: „Ich hasse diese Person“. Bei Einwürfen würde Kevin gehen und den vollen Rücken mit seinen Ellbogen im ganzen Gesicht festnageln, und bei Zweikämpfen, wenn der Ball die Linie hinunterging, würde er seinen Fuß drin lassen.