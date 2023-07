Die politische Karriere des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gerät ins Wanken, nachdem die Mehrheit der Bundeswahlrichter des Landes dafür gestimmt hat, ihn für acht Jahre von öffentlichen Ämtern auszuschließen.

Vier von sieben Richtern stimmten im vergangenen Jahr dafür, Bolsonaro wegen Machtmissbrauchs und Medienmissbrauchs zu verurteilen.

Bolsonaro bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat bereits angekündigt, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen.

Die politische Karriere des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro geriet am Freitag ins Wanken, als die Mehrheit der Richter des Bundeswahlgerichts (TSE) dafür stimmte, ihn aufgrund seines Verhaltens während der schwierigen Wahlen im letzten Jahr bis 2030 von öffentlichen Ämtern auszuschließen.

Vier von sieben Richtern stimmten letztes Jahr dafür, Bolsonaro wegen Machtmissbrauchs und Medienmissbrauchs zu verurteilen, als er Botschafter einbestellte, um unbegründete Behauptungen über Brasiliens elektronisches Wahlsystem auszusprechen.

Zwei weitere Richter müssen noch abstimmen. Während diejenigen, die zuvor gewählt haben, ihre Meinung noch ändern könnten, scheint Bolsonaros Schicksal besiegelt.

Bolsonaro, ein ehemaliger Hauptmann der Armee, der die Wahl im Oktober knapp gegen den linken Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva verlor, wird beschuldigt, eine landesweite Bewegung ins Leben gerufen zu haben, um das Ergebnis zu kippen, was in der Invasion von Regierungsgebäuden in Brasilia durch Tausende seiner Anhänger am 8. Januar gipfelte.

Der führende Richter in dem Fall, Benedito Goncalves, stimmte Anfang dieser Woche dafür, den ehemaligen Präsidenten für acht Jahre nicht wählbar zu machen, und sagte, er habe „das Treffen mit Botschaftern genutzt, um Zweifel zu verbreiten und Verschwörungstheorien zu schüren“.

Bolsonaro bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat bereits angekündigt, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen.

„Ich habe das Wahlsystem nicht angegriffen; ich habe nur seine möglichen Mängel aufgezeigt“, sagte Bolsonaro am Freitag vor dem Urteil in einem Interview mit dem Radiosender Itatiaia.

Er fügte hinzu:

Dieser Versuch ergibt keinen Sinn.

Bolsonaro, ein bekennender Bewunderer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, wurde international wegen seines glanzlosen Umgangs mit dem Amazonas-Regenwald, seinem Laissez-faire-Ansatz bei den Covid-19-Beschränkungen und seinen nachweislosen Angriffen auf das brasilianische Wahlsystem kritisiert.

Der TSE-Prozess ist Teil einer umfassenderen Abrechnung in Brasilien mit den Folgen der schmerzhaftesten Wahl seit einer Generation im Land. Während der ehemalige Präsident einer wahlgerichtlichen Prüfung ausgesetzt ist, werden viele seiner ehemaligen Verbündeten von Gesetzgebern im Rahmen einer Untersuchung des Kongresses zu den Unruhen vom 8. Januar befragt.

Bolsonaro riskiert im Wahlverfahren keine Gefängnisstrafe, obwohl der 68-Jährige separat mit mehreren strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert ist, die ihn immer noch hinter Gitter bringen könnten.