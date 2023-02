Eddie Hearn heeft een theorie over waarom Tyson Fury en Oleksandr Usyk’s onbetwiste zwaargewicht titelgevecht niet zal plaatsvinden in Saoedi-Arabië.

De WBA, WBC, IBF en WBO zwaargewicht wereldtitel krachtmeting zou aanvankelijk plaatsvinden in Saoedi-Arabië voordat een nieuwe bestemming werd aangekondigd.

Queensberry-promoties Fury en Usyk zullen in april vechten voor alle zwaargewichtriemen

Eerder deze week werd gemeld dat de Saoedi’s niet konden bevestigen of hun nieuwe Jeddah-stadion op tijd klaar zou zijn om het gevecht op 29 april te organiseren.

Als gevolg hiervan hebben de promotors hun aandacht nu gericht op het Wembley Stadium in Londen, waar Fury zijn WBC-zwaargewichttitel verdedigde door Dillian Whyte in april 2022 uit te schakelen.

Het hoofd van Matchroom Sports, de belangrijkste rivaal van Fury’s Britse co-promotie-outfit Queensberry, gelooft echter dat de Saoedi’s niet geïnteresseerd zijn omdat een van zijn vechters er niet bij betrokken is.

Hearn vertelde IFL TV: “Het gevecht is niet groot genoeg. Het gevecht is niet groot genoeg voor het geld dat Tyson Fury wil, omdat Anthony Joshua er niet bij betrokken is.

“(Joshua) is misschien de enige man die dat soort geld kan afdwingen, maar hopelijk kunnen we Tyson Fury maken tegen Anthony Joshua, en dan krijgt Tyson de nummers die hij wil.”

‘AJ’ heeft tijdens zijn carrière van 27 gevechten twee keer gevochten in Saoedi-Arabië.

Saoedische Ministerie van Sport Hearn heeft twee Joshua-gevechten gepromoot in het Midden-Oosten

Mark Robinson/Matchroom Hij gelooft dat Fury vs Usyk niet groot genoeg is voor Saoedi-Arabië

De boks-superster reisde in 2019 voor het eerst naar het Midden-Oosten voor een gevecht met Andy Ruiz Jr., die hem schokkend tegenhield toen ze eerder datzelfde jaar voor het eerst in New York vochten.

In augustus 2022 reisde hij opnieuw naar Saoedi-Arabië om te proberen zijn zwaargewichttitels terug te winnen van Usyk, die hem een ​​jaar eerder met gemak onttroonde.

Joshua verloor opnieuw, dit keer door split decision. In april probeert hij zijn carrière weer op de rails te krijgen als hij het opneemt tegen Jermaine Franklin in de beroemde O2 Arena in Londen.

Een overwinning zou wel eens kunnen leiden tot een veelbesproken clash met Fury.

Het Britse duo wordt al jaren consequent in verband gebracht met elkaar bevechten, maar is er niet in geslaagd om het voor elkaar te krijgen en daarbij gefrustreerde vechtfans.

Als je Hearn mag geloven, zal geld geen struikelblok zijn voor Fury vs Joshua, en ze zouden het later dit jaar in Saoedi-Arabië wel eens kunnen redden.