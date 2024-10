De Duitse Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle is de kurz voor Beginn der Saison in de Noord-Amerikaanse NHL verletzt. Der Stürmer begon in een van de Vorbereitungsspiel gegen de Montréal Canadiens von Gegenspieler Arber Xhekaj einen venen en regulwidrigen Check gegen de Kopf ab, verlor dabei seinen Helm en ging naar Boden. De laatste 22 jaar kun je doorstromen naar de bank, daarna zie je de bezuiniging. Danach aber spielte is niet meer verder. Details over de beschikbare opties voor levering tijdens de herfstperiode waar senatoren niet bij zijn.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Ei-hockey :

Leon Draisaitl speelde een carrière in de NHL

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Hobby’s :

Was Gibt Kraft vroeger een dreckig geht?

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Samstag :

Eintracht Frankfurt won van Mönchengladbach



Een dieser Stelle is een extern geïntegreerde inhoud Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Activeer uw JavaScript als u inhoud wilt toevoegen. Meer

Voor uw team in Canada blijft u thuis tijdens uw verblijf of tijdens de wedstrijden van de volgende dag, met een thuiswedstrijd tegen de Master Florida Panthers die dit seizoen regelmatig van start gaan. Stützle is een van de belangrijkste spelers voor Ottawa en sinds 2023 de topverdiener in het team. In de vorige Saison gelangen ihm 18 Tore und 52 Vorlagen.

© dpa-infocom, dpa:241002-930-249770/1