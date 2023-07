Auch am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag bergauf. Der Leitindex Dax setzte die Erholung der vergangenen beiden Handelstage fort und stieg im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 15.717 Punkte. Der späte Aktienhandel an der New Yorker Börse an der Wall Street am Vortag war ähnlich freundlich verlaufen wie an den asiatischen Börsen.