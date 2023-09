Im Zuge der Zinssorgen weitete der DAX am Freitag seine Vortagsverluste aus und fiel unter 15.500 Punkte. In den USA ging es bereits am Donnerstag weiter bergab. Heute Morgen zogen die wichtigsten Börsen in Asien (mit Ausnahme der chinesischen Märkte) und die europäischen Börsen nach.

Im Zuge der Zinssorgen weitete der DAX am Freitag seine Vortagsverluste aus und fiel unter 15.500 Punkte. In den USA ging es bereits am Donnerstag weiter bergab. Heute Morgen zogen die wichtigsten Börsen in Asien (mit Ausnahme der chinesischen Märkte) und die europäischen Börsen nach.

Im Frühgeschäft fiel der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 15.492,16 Punkte. Laut Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, würde ein Abrutschen des Dax unter das Sommertief von rund 15.470 Punkten ins saisonale Bild passen. Sollte sich der Markt dann erholen, könnte dies der Beginn einer neuen Bodenbildung sein, sofern Schnäppchenjäger den Mut fassen und erneut kaufen. „Im Moment gibt es keine Anzeichen von ihnen. Die Käufer streikten nach der Fed-Sitzung.“

Nach den Leitzinssignalen der US-Notenbank am Mittwoch müssen sich Anleger auf noch länger hohe Zinsen zur Bekämpfung der Inflation einstellen. Angesichts steigender Anleiherenditen werden nun Investitionen in risikoreichere Aktienportfolios reduziert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte rund 4,5 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2007.

Der MDax fiel im Morgenhandel um 0,36 Prozent auf 26.480,26 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,51 Prozent auf 4190,90 Punkte.

Ausschlaggebend bei den Einzelwerten waren vor allem Neuklassifizierungen durch Analysten. Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf „Overweight“ angehoben und das Kursziel auf 270 Euro festgelegt. Analyst Farooq Hanif beurteilt die Versicherungsbranche weiterhin positiv, da die Allianz ihre Ziele unabhängig von der Wirtschaftslage erreichen könne. Diese Fähigkeit, Schocks zu absorbieren, wird jedoch vom Markt übersehen. Auch die attraktive Kapitalrendite spricht für eine Investition. Die Allianz-Papiere legten um 0,8 Prozent zu.

Mit einem Plus von 2,3 Prozent setzte sich die MTU-Aktie auch im DAX an die Spitze. Hier erteilte die US-Bank Citigroup nach dem jüngsten Kursverfall ein Kaufrating. Analyst Charles Armitage senkte sein Kursziel auf 217 Euro, was aber immer noch ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent bedeuten würde. Er beurteilte die Verluste der Aktien des Motorenherstellers infolge der GTF-Motorenprobleme als übermäßig – ähnlich wie Metzler-Analyst Stephan Bauer. Er sieht noch Kurspotenzial bis 208 Euro und bekräftigte daher seine Kaufempfehlung.

Laut einem Kommentar der britischen Investmentbank Barclays galt Jungheinrich mit einem Plus von 2,4 Prozent als Favorit im MDax. Analyst Timothy Lee bewertete das Papier des Gabelstaplerherstellers mit „Overweight“ mit einem Kursziel von 36 Euro. Die Aktie biete eine attraktive Bewertung, schrieb er, verwies auf das Potenzial des wachsenden Lagerautomatisierungsgeschäfts und lobte auch die starke Bilanz.

Zu den Spitzenwerten gehörte die Aktie des Börsen- und SDax-Neulings Thyssenkrupp Nucera mit einem Plus von 1,2 Prozent. Die französische Großbank Société Générale betonte, dass es sich bei der Thyssenkrupp-Tochter um einen führenden Elektrolysespezialisten mit Branchengröße handele und stufte sie mit „Kaufen“ mit einem Kursziel von 29 Euro ein. Zudem sei die Vorhersehbarkeit des Wachstumspfades besser als bei der Konkurrenz, hieß es.

dpa