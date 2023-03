Deze boeren zijn erg thuis in het assortiment.

Op de nieuwe reality-datingshow Boer wil een vrouwpremière op 8 maart op Fox, vier boeren—Jager Grayson, Ryan Zwart, Landon Heathon En Allen Foster– nodig een groep stadsmeisjes uit in hun landelijke, arbeidersleven in de hoop liefde te vinden.

Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn om aan te nemen dat deze boeren niets meer zijn dan nepcowboys die zich verkleden voor de camera’s. Als dat echter uw veronderstelling is, willen ze u graag uitnodigen voor een bezoek.

“Naar buiten komen!” Landon, een 35-jarige veeboer en boer uit Stillwater, Oklahoma, vertelde exclusief aan E! Nieuws. ‘Kijk of je het op een dag kunt redden. Ik geef je een dag op mijn ranch. Als je het redt, zal ik je mijn respect betuigen.’

Evenzo zei Allen, een 32-jarige veeboer uit Williamsport, Tennessee, die met E! terwijl hij met zijn semi-vrachtwagen door Kansas reed, zei hij: “Ik zou ze zeggen: ‘Kom op bezoek, laten we rondhangen.’ Dat laat ik maar voor zich spreken.”

Ryan, een 32-jarige paardentrainer en fokker uit Shelby, NC hoopt Boer wil een vrouw helpt kijkers een diepere waardering te krijgen voor hoe ze hun brood verdienen.

“De manier waarop we ons leven leiden, is voor niemand anders”, zei Ryan tegen E! Nieuws. “We houden van wat we doen. We wisten niet dat dit een deel van ons leven zou worden. We deden dit nergens voor. We deden het omdat onze grootvaders het deden, onze overgrootvaders deden het. Het is wie we zijn. Zonder dat zouden we de helft zijn van wie we zijn.”