Boeing verabschiedet sich mit der letzten 747-Auslieferung von der „Königin der Lüfte“.

Mehr als ein halbes Jahrhundert, seit der ursprüngliche Jumbojet ein glamouröses neues Jet-Zeitalter eingeläutet und dazu beigetragen hat, Millionen von Passagieren erschwingliche Flugreisen zu ermöglichen, sollte die allerletzte Boeing 747 am Dienstag ausgeliefert werden, was den Beginn des letzten Kapitels für darstellt das beliebte Flugzeug.

In einer Zeremonie, die um 16:00 Uhr Eastern Time live im Internet übertragen wird, wird das Flugzeug im Rahmen einer Zeremonie im Boeing-Werk in Everett, Washington, an seinen neuen Eigentümer, den US-Luftfrachtbetreiber Atlas Air, übergeben.

Während die letzte 747 keine zahlenden Passagiere befördern wird, ist ihre Auslieferung ein weiterer Meilenstein für den unverwechselbaren Doppeldecker „Königin der Lüfte“, der das interkontinentale Reisen revolutionierte, auch in James-Bond-Filmen auftrat und sogar Huckepack mit dem Space Shuttle fuhr .

Nachdem die letzte Passagier-747 vor mehr als fünf Jahren in Dienst gestellt wurde, rückt das Ende der langen Karriere der 747 nun noch näher, beschleunigt durch die Umstellung der Fluggesellschaften auf kleinere und sparsamere Flugzeuge.

Die Lieferung am Dienstag wird von der globalen Luftfahrtgemeinschaft lange erwartet. Erwartungsvolle Flugzeugenthusiasten haben jeden Schritt des Baus der letzten 747 verfolgt, seit Boeing im Juli 2020 bekannt gab, dass die Produktion seines einstigen Flaggschiffs eingestellt wird.

Das als N863GT registrierte Flugzeug hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt im Dezember, als es mit grüner Korrosionsschutzfarbe aus dem Fließband von Boeing gerollt wurde. Anfang Januar tauchten im Internet Fotos des Flugzeugs auf, das bereits die Lackierung von Atlas Air trug.

Ein kleines bedeutendes Detail blieb nicht unbemerkt: ein Aufkleber direkt neben der Nase als Hommage an Joe Sutter, den Chefingenieur des Boeing 747-Programms, der 2016 starb und von vielen als „Vater“ dieses berühmten Flugzeugs angesehen wird.

Interessanterweise hat die Produktionslinie der Boeing 747 für einen Jet, der vor den Apollo-Mondlandungen stattfand (er traf einige Monate zuvor, im Februar 1969), die eines seiner direktesten Konkurrenten, des Airbus A380, der zwischenzeitlich produziert wurde, überdauert 2003 und 2021.

Es war die Einführung des europäischen Doppeldeckerflugzeugs in den frühen 2000er Jahren, die Boeing veranlasste, 2005 eine letzte Version des 747-Designs anzukündigen, die zu diesem Zeitpunkt bereits in die Jahre gekommen war.

Die B747-8I (oder B747-8 Intercontinental), wie diese letzte Variante des ehrwürdigen Jumbo-Jets genannt wird, erwies sich als Abgesang für große viermotorige Verkehrsflugzeuge.

Auch wenn der A380 derzeit eine Wiederbelebung erlebt und Fluggesellschaften sich beeilen, gelagerte Flugzeugzellen als Reaktion auf die Erholung des Flugverkehrs nach Covid wieder in Betrieb zu nehmen, kämpfen diese Giganten der Lüfte, um mit der betrieblichen Flexibilität und den Treibstoffeinsparungen kleinerer Zwillingsflugzeuge zu konkurrieren. motorisierte Jets.

Laut dem Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium sind im Dezember 2022 nur noch 44 Passagierversionen der 747 im Einsatz. Diese Gesamtzahl ist von mehr als 130 im Einsatz als Passagierflugzeuge Ende 2019 zurückgegangen, kurz bevor die Pandemie die Nachfrage nach Flugreisen lahmlegte, insbesondere auf internationalen Strecken, auf denen hauptsächlich die 747 und andere Großraumflugzeuge eingesetzt wurden. Die meisten dieser Passagierversionen der Jets wurden in den ersten Monaten der Pandemie am Boden gehalten und nie wieder in Betrieb genommen.

Lufthansa bleibt der größte Betreiber der Passagierversion der B747-8, mit 19 in ihrer aktuellen Flotte und potenziellen Verpflichtungen, die Jumbo-Fluggäste für Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, zu halten.

Die 747 hat sich bei Frachtunternehmen als beliebter erwiesen. Laut Cirium sind noch 314.747 Frachtflugzeuge im Einsatz, von denen viele ursprünglich als Passagierjets eingesetzt wurden, bevor sie zu Frachtflugzeugen umgebaut wurden.

Merkmale wie die charakteristische Ladefähigkeit in der Nase und die erhöhte Position des Cockpits, wodurch die gesamte Länge des unteren Rumpfes für den Transport großvolumiger Gegenstände zur Verfügung steht, haben es zu einem Favoriten für Fracht gemacht.

Die Lieferung am Dienstag wirft auch Fragen darüber auf, was mit Boeings riesiger Fabrik in Everett geschehen wird, in der die 747 seit 1967 produziert wird.

Diese Anlage wurde speziell für die Boeing 747 gebaut und ist nach Angaben des Unternehmens das volumenmäßig größte Gebäude der Welt. Seitdem dient es als Hauptproduktionsstandort für Boeings Großraumflugzeuge, die 767, 777 und 787 (die meistverkaufte Schmalrumpfflugzeug 737 wird jedoch in Renton produziert, einem anderen Standort in der Gegend von Seattle).

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben den industriellen Schwerpunkt des Unternehmens verschoben.

Zusätzlich zum Verlust der B747 verlor Everett kürzlich die 787-Produktionslinie, nachdem Boeing beschlossen hatte, die Produktion in seinem Werk in Charleston, South Carolina, zu konsolidieren.

Boeing stellt in Everett weiterhin die B767 her, ein relativ altes Modell mit begrenzten kommerziellen Perspektiven, sowie die B777, die derzeit in Erwartung ihrer neuen Version, der B777X, niedrige Produktionsraten aufweist. Letzteres hat jedoch mehrere Verzögerungen erlitten und durchläuft derzeit einen Zertifizierungs- und Entwicklungsprozess, der sich als viel langwieriger und komplexer als erwartet erweist.

Während Boeing nicht viel öffentlich darüber bekannt gegeben hat, was es mit den Einrichtungen zu tun gedenkt, in denen die Endmontagelinie der Boeing 747 untergebracht war, im Vorfeld der endgültigen Jumbo-Lieferung Berichte sind aufgetaucht dass sie für Arbeiten an gelagerten B787 Dreamlinern verwendet werden können.

Darüber hinaus könnte Boeing laut denselben Quellen auch weitere B737 in Everett produzieren. Die Produktion dieses Bestseller-Modells findet derzeit in einem anderen Werk in Renton, weiter südlich im Großraum Seattle, statt.

Trotz der Fanfare vom 31. Januar stehen noch zwei weitere Boeing 747-Auslieferungen an – und sie sind keineswegs gewöhnlich.

Dies sind die beiden neuen US-Präsidentenflugzeuge, die technisch VC-25 heißen, auch wenn sie im Volksmund als „Air Force One“ bezeichnet werden (ein Rufzeichen, das nur verwendet wird, wenn der US-Präsident an Bord ist).

Diese beiden Flugzeuge wurden bereits gebaut und waren ursprünglich für die russische Fluggesellschaft Transaero bestimmt, die 2015 bankrott ging. Die beiden zukünftigen Air Force One durchlaufen derzeit ein umfangreiches Modifikationsprogramm, um sie für den Dienst des Präsidenten vorzubereiten.

Dieses Foto vom Dezember 2022 zeigt die allerletzte Boeing 747 nach ihrem Werks-Rollout (mit freundlicher Genehmigung von Boeing).