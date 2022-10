Boeing meldet unerwarteten Verlust, nachdem es von Air Force One- und Starliner-Programmen getroffen wurde

New York

Boeing meldete am Mittwoch einen unerwarteten Verlust im dritten Quartal, nachdem es im Zusammenhang mit seinem hochkarätigen Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft, einschließlich der Fertigstellung der neuen Versionen der Air Force One und seiner stark verzögerten Starliner-Raumkapsel, eine massive Belastung in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar vorgenommen hatte.

Das Unternehmen meldete auch weiterhin Verluste aus seiner Kerneinheit für Verkehrsflugzeuge, obwohl gestiegene Auslieferungen den Umsatz für das Unternehmen in einem ansonsten enttäuschenden Quartal mit roter Tinte ankurbelten.

Die Gebühren im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft betrafen Verträge, bei denen Boeing einen festen Betrag an Einnahmen von seinen Regierungskunden erhält und Kostensteigerungen nicht weitergeben kann.

Zu diesen Programmen gehört die Überholung von zwei 747-Jets, die die nächste Generation der Air Force One werden. Die Auslieferung dieser Flugzeuge verzögerte sich im Laufe des Quartals erneut und wird nun erst in mindestens weiteren vier Jahren abgeschlossen sein.

Das Unternehmen erhält 3,9 Milliarden US-Dollar für die Jets und hat bereits 660 Millionen US-Dollar für Verluste in den Flugzeugen im ersten Quartal dieses Jahres übernommen. CEO Dave Calhoun sagte damals, der Vertrag sei ein Fehler für das Unternehmen gewesen.

Eine weitere Quelle der Anklage kam aus dem Starliner-Programm zum Bau von Kapseln, um Astronauten zur Internationalen Raumstation zu befördern. Im August verschob Boeing den ersten bemannten Flug des lang aufgeschobenen Projekts auf Anfang nächsten Jahres. Ebenfalls in der Ladung enthalten war ein Trainingsjet für Air Force-Piloten sowie Tankflugzeuge und Drohnen, die zum Betanken von Flugzeugen während des Fluges verwendet wurden.

Die Belastung führte zu einem Betriebsverlust von 2,8 Milliarden US-Dollar bei der Verteidigungs- und Raumfahrteinheit, verglichen mit einem Gewinn von 436 Millionen US-Dollar, der dort im vergangenen Jahr erzielt wurde. Boeing hat nicht angegeben, wie viel von dieser letzten Gebühr mit jedem Programm zusammenhängt.

Das Verkehrsflugzeuggeschäft lieferte im Quartal 112 Flugzeuge aus, gegenüber 85 im Vorjahr, einschließlich der wieder aufgenommenen Auslieferungen des 787 Dreamliner, der von der Federal Aviation Administration aufgrund von Qualitätskontrollproblemen gestoppt worden war. Diese erhöhten Auslieferungen trugen dazu bei, den Umsatz um 4 % auf 16 Milliarden US-Dollar zu steigern, was wiederum Boeing zu einem positiven Cashflow im Quartal verhalf. Aber die kommerzielle Flugzeugeinheit meldete einen Betriebsverlust von 643 Millionen US-Dollar.

„Obwohl unsere Cash-Generierung stark war, wurden unsere Einnahmen und Gewinne erheblich durch Verluste aus Festpreis-Entwicklungsprogrammen in unserem Verteidigungsgeschäft beeinträchtigt, die auf höhere geschätzte Herstellungs- und Lieferkettenkosten sowie technische Herausforderungen zurückzuführen waren“, sagte Calhoun in einer Erklärung an Mitarbeiter.

Boeing meldete einen Nettoverlust von 3,3 Milliarden US-Dollar, weitaus schlimmer als die 132 Millionen US-Dollar vor einem Jahr. Das Unternehmen war im zweiten Quartal mit einem Nettogewinn von 160 Millionen US-Dollar wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, und von Refinitiv befragte Analysten hatten einen weiteren Nettogewinn von 347 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Das Unternehmen verzeichnete einen Kernbetriebsverlust von 3,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit dem knappen Betriebsgewinn von 59 Millionen US-Dollar im Vorjahr und einem Gewinn von 490 Millionen US-Dollar auf dieser Basis im zweiten Quartal dieses Jahres. Analysten hatten eher mit einem operativen Kerngewinn von 648 Millionen US-Dollar als mit einem massiven Verlust gerechnet.

Das Unternehmen sagte, dass es trotz aller Probleme, die wahrscheinlich verhinderten, dass die Aktie im Bericht abstürzte, immer noch einen positiven Cashflow für das Jahr haben sollte. Die Aktien von Boeing (BA), einer Komponente des Dow Jones Industrial Average, blieben am frühen Handelsmittwoch weitgehend unverändert.