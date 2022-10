Boeing 737 MAX führt seit 2019 den ersten kommerziellen Flug am chinesischen Himmel durch

SINGAPUR – A Boeing Die von MIAT Mongolian Airlines betriebene 737 MAX landete am Montag in China, was laut Branchenexperten der erste kommerzielle Flug des Jets am chinesischen Himmel ist, seit Peking das Flugzeug im Jahr 2019 eingestellt hat.

Der 737 MAX-Jet flog laut Flightradar24 von Ulaanbaatar in die südchinesische Stadt Guangzhou. Die chinesischen Aufsichtsbehörden erteilten der MIAT im August die Erlaubnis, die 737 MAX nach China zu fliegen, sagte ein Sprecher der mongolischen Fluggesellschaft in einer E-Mail und fügte hinzu, dass der Jet bisher an einen anderen Betreiber verleast worden sei.