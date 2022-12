Böhmermann nimmt es im ZDF Magazin Royale mit der Ausländerbehörde auf

In der letzten Ausgabe des ZDF Magazins Royale in diesem Jahr seziert Moderator und Satiriker Jan Böhmermann die deutschen Ausländerbehörden – und macht deutlich, wie die Willkommenskultur dort wirklich ist.

Zum letzten Mal in diesem Jahr wirbelte Moderator und Satiriker Jan Böhmermann vor der Weihnachtspause mit seinem ZDF-Magazin Royal Staub auf – dicken, dicken Amtsstaub. Böhmermann leitete das Thema der Show zur Weihnachtszeit ein: Es gehe um einen magischen Ort, an dem niemand genau weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert und wo viele kleine Elfen ihr Werk tun. Leider war das nicht die Heimat des Weihnachtsmanns am Nordpol, sondern eine deutsche Behörde, die vielen Menschen Angst macht: die Ausländerbehörde.

Das hätte sich längst ändern sollen. Seit zehn Jahren wird das Image mit einer Kampagne geschliffen, um Deutschlands Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden zu machen. Klingt gut, aber funktioniert das auch mit der Willkommenskultur in Deutschland? „Das wird klappen, wir und Deutschland haben Ausländer immer willkommen geheißen“, sagte Böhmermann süffisant. Daraufhin wurden Bilder von Menschen gezeigt, die Molotowcocktails auf Flüchtlingsunterkünfte warfen oder rassistische Parolen in den Mob skandierten.

Interview „Anwalt der Bösen“

Mustafa Kaplan verteidigt den Mörder von Walter Lübcke vor Gericht. Warum tut er das?



Die Ausländerbehörde, (keine) willkommene Behörde



In Deutschland beschäftigen sich 540 Ausländerbehörden mit der Frage, wer im Land bleiben und arbeiten darf und wer nicht. Dass dort nicht alles rund läuft, die Beamten überfordert sind und sich die Anträge häufen, ist alles andere als neu. Warum ist das so? Das Team von Böhmermanns ging der Frage nach, wie es um die vermeintliche Willkommenskultur in den Büros wirklich bestellt ist und schaute hinter die Türchen. Oder besser gesagt: hinter den Türchen eines fiktiven Adventskalenders der Ausländerbehörde.

Der erste Elendsakt begann mit einem Wecker. Ein Symbol dafür, dass wer einen Termin bei der Behörde bekommen will, früh aufstehen muss. In der Folge gab es Zeitungsberichte von endlosen Schlangen vor den Büros, von stundenlangem Anstehen. Tausende Anträge warten darauf, bearbeitet zu werden. Das Problem: Wenn ein Aufenthaltstitel abläuft, zählt jeder Tag. Denn wer kein gültiges vorweisen kann, darf zum Beispiel legal keiner Arbeit nachgehen.

Viele Ausländerbehörden in Deutschland seien so schlecht organisiert, dass man erst dann einen Termin zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bekomme, wenn die Aufenthaltserlaubnis längst abgelaufen sei, sagte Böhmermann nach dem Öffnen von Tür zwei. „Bis dahin befindest du dich in einer mystischen administrativen Zwischenwelt und bekommst dafür deine ganz eigenen magischen Aufenthaltsdokumente.“ Dabei handelt es sich um sogenannte Scheinurkunden. Diese berechtigen Sie zum Bleiben in Deutschland, während Sie darauf warten, ob Sie wirklich im Land bleiben dürfen oder ob Sie doch abgeschoben werden.

Runde Zwei

Mit einem neuen Reaktionsvideo teilt Böhmermann erneut gegen die Streamer aus – die Fehde war gerade beendet



Böhmermann gegen Ausländerbehörde



Tür für Tür zeigt Böhmermann dann die ganze Absurdität der Vorgänge. Es geht um wichtige Dokumente, die in Behörden verstauben und irgendwann unauffindbar werden. Davon, wie die Handys von Flüchtlingen mit Überwachungssoftware gefilzt werden, über Handschellen und Fußfesseln, die zur Ausrüstung der Beamten gehören, aber auch darüber, wie Menschen von den Behörden unter falschen Bedingungen ins Amt und damit in die Abschiebefalle gelockt werden . Und es geht auch darum, was Böhmermann hinter Tür neun vorfindet: ein kleinkariertes Arschloch. Gemeint sind damit all jene Beamten, die ihre Stellung nutzen, um unter anderem Flüchtlinge zu bedrohen.

Nicht umsonst wählte das ZDF Magazin Royale kurz vor dem Fest der Liebe dieses Thema. So war es auch Liebe, die Böhmermann und Team den Zuschauern zum Abschied mit auf den Weg gaben – in musikalischer Form. Gemeinsam mit Mark Forster singen sie den Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“.

Böhmermann präsentierte die Geheimnisse, die hinter den ersten neun Türen der Show lauerten, die anderen Türen werden bis Weihnachten täglich auf Instagram geöffnet. Wer sich die Sendung danach noch ansehen möchte, findet sie in der ZDF-Mediathek.