Bodo Ramelow und die Linke: Die Alternative

Analyse



Stand: 10.12.2022 06:42 Uhr

Die Linke steckt mitten in einer Krise. Dass Thüringens Ministerpräsident Ramelow erneut für das Amt des Staatsoberhauptes kandidieren will, ist eine der wenigen guten Nachrichten für die Partei. Aber was passiert als nächstes?

Von Sarah Frühauf, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist ein Wochenende Ende November in Erfurt. Ein Termin, der Bodo Ramelow gefallen dürfte. Es dreht sich alles um ihn. Für seine Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl in Thüringen, die 2024 stattfinden soll. Der 66-Jährige dankt zunächst seiner Frau für ihre Unterstützung. Ihre Lebensplanung zeigte, dass es für ihn in Ordnung war, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Ramelow scherzt, ist gut gelaunt. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Pressekonferenzen, bei denen Ramelow weniger redselig ist. Mit Fragen und Berichten von Journalisten gibt sich das Staatsoberhaupt nicht immer zufrieden. Er lässt sie es auch spüren. An diesem Samstag erklärt er sich jedoch ausführlich. Er macht deutlich, dass er die eigene Mehrheit anstrebt. Der Ärger über die aktuelle rot-rot-grüne Minderheitsregierung ist unüberhörbar. Er wollte sich die Spielchen ersparen, die er gerade erlebte. Ein Seitenhieb auf die CDU, ohne deren Stimmen die Landesregierung so gut wie handlungsunfähig ist.

Es wäre seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident, wenn Ramelows Linke wieder stärkste Kraft würde. Am Ende der fünfjährigen Amtszeit wäre er fast Mitte 70. Aber wer sollte es sonst tun? „Attila“, scherzt Ramelow und meint damit seinen Hund, der immerhin ein eigenes Twitter-Profil hat, auf dem er als Thüringens „erster Hund“ bezeichnet wird.

Eine Art älterer Staatsmann in der Partei

Die Nachfolge von Ramelow ist eigentlich ein ernstes Problem. Der Linken in Thüringen fehlt es an charismatischen Köpfen wie Ramelow. Auch Thüringens Linken-Chef Grosse-Röthig hat keine Antwort auf die Frage, wer die Alternative zu Ramelow gewesen wäre. Zum Glück hättest du, da er es wieder tat, überhaupt nicht danach suchen müssen. Dass Ramelow seinen Ruhestand verschiebt, ist auch für den Linken-Bundesvorstand ein Glücksfall. Linke-Chef Martin Schirdewan kam sogar eigens für Ramelows Kandidatur-Ankündigung nach Erfurt. Mit Ramelow hat die angeschlagene Partei noch einmal die Chance, auf den Erfolg anzustoßen und muss nicht wie bei allen Landtagswahlen versuchen, den Frust zu ertränken.

Weil er so erfolgreich ist, hat Ramelow in der Linken einen Sonderstatus. Er kann sich mehr leisten als andere. Ramelow macht immer wieder Schlagzeilen mit Äußerungen, die nicht der Parteilinie entsprechen. Zuletzt verteidigte er Waffenlieferungen an die Ukraine. Jeder, der angegriffen wurde, hat das Recht, sich zu verteidigen. Der linke Vorsitzende Schirdewan sah sich daraufhin zu einer Klarstellung gezwungen: Die Position der Partei sei eine andere.

Anders als Sahra Wagenknecht nimmt Ramelow allerdings kaum jemand Anstoß. Denn Ramelow ist mittlerweile eine Art Elder Statesman in der Partei, so wie Gregor Gysi es ist und Oscar Lafontaine es vielleicht gewesen wäre. Vor dem Bundesparteitag der Linken gab es einen Aufschrei in Partei und Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass Ramelow nur zehn Minuten sprechen sollte. Aus dem Parteivorstand heißt es mittlerweile deprimiert, dass es unglücklich gewesen sei. Aber Ramelow hatte sich trotzdem nicht beirren lassen und fast doppelt so lange gesprochen.

Ministerpräsident und Thüringer Werbebotschafter

Die Rolle des Übervaters versucht Ramelow auch in Thüringen zu spielen. Kaum ein öffentlicher Termin vergeht, an dem er nicht auf die Erfolge des Landes verweist. In solchen Momenten wird Ramelow zum Thüringer Werbebotschafter. Man fragt sich, ob er deshalb so leidenschaftlich ist, um jeden Zweifel im Keim zu ersticken, dass er, der Neuankömmling, kein echter Thüringer ist.

Ramelow stammt ursprünglich aus Niedersachsen, kam aber kurz nach der Wende als Gewerkschafter in den Osten und wurde Anfang der 2000er Jahre in den Thüringer Landtag gewählt. Seine zweite Legislatur hatte einen holprigen Start. Rot-Rot-Grün in Thüringen bekam keine eigene Mehrheit und dann wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD und Union zum Ministerpräsidenten gewählt. Thüringen erschütterte auch das politische Gefüge in der Bundesregierung. Inzwischen haben sich die Dinge in Bayern beruhigt. Obwohl es zwischen CDU und Rot-Rot-Grün immer wieder knirscht, arbeitet die Minderheitsregierung relativ geräuschlos. Auch wenn große Reformen aufgrund dieser politischen Konstellation nicht zu erwarten sind.

Keine stabile Mehrheit in Sicht

Doch ob Ramelow nach der nächsten Landtagswahl mehr Spielraum hat, ist fraglich. Eine stabile Mehrheit ist laut Umfragen für Rot-Rot-Grün nicht in Sicht. Es läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der AfD und der Linken hinaus. Der Rechtsextremist Björn Höcke hat bereits angekündigt, für die AfD als Spitzenkandidat antreten zu wollen. Ramelow weist die Frage, ob es einen Wahlkampf „er gegen Höcke“ geben wird, zurück. Aber er wird wahrscheinlich nicht entkommen können.

Aber Ramelow hat wohl einen Vorteil: den Bürobonus. Beim ThüringenTrend im August dieses Jahres zeigte sich mehr als die Hälfte der Befragten mit Ramelows Arbeit zufrieden. Sogar 20 Prozent der AfD-Wähler stimmten zu. Doch der Name Ramelow allein wird wohl nicht ausreichen, um die Landtagswahl zu gewinnen. Es geht um die Partei, für die er kandidiert. Die Linke befindet sich derzeit in einem Auflösungsprozess. Gerüchten zufolge planen Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger eine Trennung. Eine schwache Linke in der Bundesregierung schadet auch der Partei im Land. Dann wird es nicht mehr nur darum gehen, was Ramelow für die Linke tun kann, sondern auch, was die Partei für ihn tun kann.