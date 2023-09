Bockstaschen-Rallye: Das sind die Gewinner

Seit der Premiere im Jahr 1983 verfolgt die ADAC Bockstaschen-Rallye vor allem ein Ziel: Menschen nach Hammelburg und in die Region zu locken. Dies ist seitdem mehrfach gelungen. Doch neben der touristischen Ausrichtung hat die wegen ihres familiären Charakters in ganz Deutschland beliebte Oldtimer-Rallye auch eine sportliche Komponente: Gleichmäßigkeit und Präzision sind gefragt.

Sogenannte Zielzeittests bilden eine der Grundlagen für die Rangfolge in den Wertungsklassen und -gruppen. Den Teilnehmern wird eine Reisezeit für eine bestimmte Distanz vorgegeben. Die Aufgabe besteht nun darin, diese Vorgabe so genau wie möglich einzuhalten. Für Abweichungen von der Idealzeit nach oben oder unten gibt es Strafpunkte.

Ein zweites Bewertungskriterium ist die Präzision. Die Teilnehmer werden angewiesen, in einem bestimmten Abstand vorwärts oder seitwärts auf ein Hindernis zuzufahren. Abweichungen von der Vorgabe werden wiederum mit Strafpunkten „geahndet“. Auch beim Zwischenraumfahren ist absolute Präzision gefragt. Die Aufgabe besteht darin, in der Mitte zwischen zwei Markierungen zu fahren. Unterschiede von links nach rechts führen zu Strafpunkten.

All diese Aufgaben haben Martin und Elke Hoos (Wartmannsroth) bei der jüngsten Jubiläumsveranstaltung mit Abstand am besten gemeistert. Sie steuerten ihren Ford A Roadster von 1931 so gekonnt durch die fünf Wertungsprüfungen, dass sie am Ende nur 6,5 Minuspunkte auf dem Konto hatten.

Zu den 2,5 Sekunden Unterschied im ersten Zielzeittest kommt noch eine weitere Sekunde im zweiten Test dieser Art hinzu. Der Unterschied zum vorgegebenen Seitenabstand betrug zwei Zentimeter, während Hoos/Hoos am Hindernis nach vorne fehlerfrei blieben. Auch das Ergebnis beim Fahren zwischen Lücken ist mit einem Unterschied von nur einem Zentimeter großartig. Beide gewannen die 20. ADAC Bockstaschen Rallye Hammelburg mit deutlichem Vorsprung vor der gesamten Konkurrenz und gewannen gleichzeitig die große Automobilwertungsgruppe.

In der Wertungsgruppe der Motorräder ohne Beiwagen waren es Xaver Halbig und Sozia Victoria Schaub (Oberthulba) auf einer Zündapp Bella 201 aus dem Jahr 1955, die mit 20,5 Punkten den Gruppensiegerpokal entgegennehmen konnten. Und bei den Motorrädern mit Seitenwagen waren Alfons Hausmann/Jonathan Löhser (Langendorf/Engenthal) die einzigen Starter, die mit ihrem BMW R27-Team von 1964 mit 58 Punkten die Klassen- und Wertungsgruppe gewannen.

Schirmherr war Sandro Kirchner, MdL und Staatssekretär (Premich/CSU), der gemeinsam mit der Hammelburger Weinprinzessin Ramona Schum (Feuerthal) die zahlreichen Preise an die Besten der jeweiligen Klassen und Gruppen überreichte und ihnen zu ihrem tollen Erfolg gratulierte Erfolge.

Besondere Ehre für langjährige Macher

AMSC-Vorsitzender Ralf Deinlein und Fahrleiter Holger Augsburg nutzten ihrerseits die Preisverleihung, um drei besondere Auszeichnungen zu überreichen. AMSC-Ehrenvorsitzender Johannes Deinlein (Hammelburg) erhielt zunächst ein Dreiliter-Bockssäckchen mit einem handgemalten Sondermotiv aus den Händen. Der heute 84-Jährige organisierte 1983 erstmals die Bockstaschen-Rallye und fungierte anschließend noch zwölf weitere Male als Reise- und Organisationsleiter der beliebten Hammelburger Schnauferl-Rallye. Hannes Deinlein spielt weiterhin eine Schlüsselrolle in der Organisation und sorgt seit 40 Jahren für den Erfolg der Rallye.

Eine weitere Dreiliter-Bockstaschen mit besonderem Motiv ging an Bruno Vierheil. Seit der ersten Bockstaschen-Rallye wählt der Langendorfer für die Rallye-Teilnehmer die schönsten Strecken im Saaletal und der Region aus. Seitdem erhält Vierheil von allen Startern viel Lob für die Auswahl der Etappen durch die Ortsteile der Mitgliedsgemeinden des Regionalverbandes „Frankens Saalestück“.

Dritter im Kreis der langjährigen „Macher“ der ADAC Bockstaschen-Rallye ist Karlheinz Franz. Auch dort von Anfang an ist der gebürtige Fuchsstädter einer der Allrounder im Organisationsteam und wird in dieser Rolle mit zahlreichen Aufgaben betraut. Gleichzeitig ist Franz die „Stimme der Bockstaschen-Rallye“. Sowohl bei der Vorstellung der Teilnehmer am Start als auch bei der Siegerehrung fungiert er als Moderator.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen zur 20. ADAC Bockstaschen Rallye Hammelburg gibt es auch im Internet unter tw-sportsoft.de/ADAC_Bockstaschen_Rallye_2023_582894/docs/6_KlassenErgebnis_20_BockstaschenRallye_2023.pdf momentan