Bobbi Brown hat die perfekten Schönheitsprodukte für diese Weihnachtszeit

Wir haben Bobbi Brown interviewt, weil wir glauben, dass Ihnen ihre Auswahl gefallen wird. Die vorgestellten Produkte stammen von Bobbis Marke Jones Road Beauty. E! hat Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Wir alle wollen dieses leuchtende, von innen heraus leuchtende Leuchten, aber manchmal ist dieser mühelose Look nicht so einfach zu erreichen. Nun, es sei denn, du bist es Bobbi Brown, das E! Holiday Beauty Guest Editor. Natürlich hat sie ihre Routine im Griff. Wenn Sie kein Make-up-Experte sind, aber trotzdem strahlen möchten, macht sie dieses Ziel einfach zu erreichen und unglaublich zugänglich.

Bobbis Marke Jones Road ist ein ganzjähriger Grundnahrungsmittel mit so vielen Must-Have-Produkten, dass sie natürlich für die Feiertage geliefert werden. Jones Road hat gerade rechtzeitig zu festlichen Feierlichkeiten einige Sets in limitierter Auflage herausgebracht. Es gibt neue, saisonale Farbtöne und einige Mini-Versionen Ihrer Lieblingsprodukte von Jones Road. Diese sind perfekt für die Person, die unterwegs ist, oder um sie für ein paar Ausbesserungen bei einer Weihnachtsfeier in Ihre Tasche zu werfen. Verwöhnen Sie sich selbst oder wenn Sie in der Schenklaune sind, sind dies perfekte Geschenke für die Schönheitsfans in Ihrem Leben.