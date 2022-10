Bob Menendez: Der demokratische Senator von New Jersey wird erneut von Bundesbehörden untersucht

CNN

Senator Bob Menendez steht vor einer neuen Bundesuntersuchung, nachdem eine Jury in seinem Prozess wegen Korruption im Jahr 2017 kein Urteil gefällt hatte, sagte ein Berater des Demokraten aus New Jersey in einer Erklärung am Mittwoch.

„Senator Menendez ist sich einer Untersuchung bewusst, über die heute berichtet wurde, aber er kennt den Umfang der Untersuchung nicht“, sagte Michael Soliman, ein Berater von Menendez, in der Erklärung. „Wie immer steht der Senator bei offiziellen Anfragen zur Verfügung, um jede von ihm oder seinem Büro angeforderte Unterstützung zu leisten.“

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York führt die Ermittlungen durch, teilte eine Quelle CNN mit. Der Umfang der Ermittlungen ist unklar.

Der digitale Nachrichtendienst Semafor berichtete als erster über die Untersuchung und beschrieb sie als weitgehend ähnlich dem Fall von 2017, betraf jedoch eine andere Gruppe von Personen, wobei zwei mit der Untersuchung vertraute Personen zitiert wurden.

Der bundesstaatliche Korruptionsprozess gegen Menendez endete im November 2017 mit einem Fehlverfahren, nachdem die Jury feststellte, dass er festgefahren war.

Menendez wurde wegen Verschwörung, Bestechung und Betrugs mit ehrlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem angeblichen Missbrauch der Macht seines Amtes angeklagt, was Jahrzehnte im Gefängnis nach sich ziehen könnte. Staatsanwälte sagten, der Senator habe mehr als 600.000 Dollar an politischen Spenden, eine luxuriöse Hotelsuite im Park Hyatt in Paris und kostenlose Fahrten in einem Privatjet von einem wohlhabenden Augenarzt, Dr. Salomon Melgen, als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten angenommen.

Beide Männer bestritten alle Vorwürfe.

Melgen wurde wegen Dutzenden von Betrug im Gesundheitswesen verurteilt und zu 17 Jahren verurteilt, aber seine Strafe wurde vom damaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2021 umgewandelt.