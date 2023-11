Bob Melvin hofft, dass er 49ers-GM John Lynch zum Giants-Fan machen kann – NBC Sports Bay Area & California

Als jemand, der in San Diego aufgewachsen ist, ist John Lynch, General Manager der 49ers, einem einzigen MLB-Team treu: den Padres.

Aber der neue Giants-Manager Bob Melvin, der sowohl Manager der Oakland Athletics als auch der Padres war, bevor San Francisco ihn letzte Woche anheuerte, hofft, dass er Lynchs Loyalität ändern kann, jetzt, wo er wieder in der Bay ist. Im letzten „Giants Talk“ mit Laura Britt von NBC Sports Bay Area erläuterte Melvin seine Wünsche, nachdem er gehört hatte, dass Lynch „krank“ darüber war, dass der ehemalige Padres-Kapitän San Diego verlassen hatte.

„Sehen Sie, ich bewundere, was sie dort geleistet haben, und ich bin offensichtlich mit den 49ers aufgewachsen und habe die Giants genauso genau beobachtet, also freue ich mich auf diese Beziehung“, sagte Melvin zu Britt von Lynch. „Es ist interessant, dass Sie das sagen; das wusste ich nicht. Ich würde gerne etwas Zeit mit ihm verbringen und hoffentlich wird er hier irgendwann einmal zu einem Giants-Fan.“

„Weißt du, (Warriors-Trainer) Steve Kerr ist auch ein Freund von mir, und ich habe ihn kennengelernt, als ich bei den A’s war. Er hat auch verschiedene Baseballteams, für die er sich stark macht, und das möchte ich nicht zulassen Aber er hat mich immer sehr unterstützt, als er nach Oakland kam. Hoffentlich können wir Mr. Lynch in den Giants-Zug holen und vielleicht sehen wir, wie gut er in Orange und Schwarz aussieht.“

Der Respekt zwischen den beiden beruht auf Gegenseitigkeit. Lynch teilte KNBR letzte Woche mit, dass die Verpflichtung von Melvin durch die Giants für das MLB-Team gut funktionieren dürfte.

„Meine Padres tun mir leid, weil ich denke, dass er ein großartiger Manager ist“, sagte Lynch. „Die Leute würden sagen: ‚Wenn ja, wie konnte er dann diesen Kader haben und es hat nicht geklappt?‘ Man hört, wie die Warriors und wir über Konnektivität sprechen und dass alle miteinander verbunden sind. Das wirkte dort unten nicht wie ein Frontoffice und Trainerstab, die vernetzt waren. Ich habe gehört, dass man mit Bob genauso gut auskommen kann wie mit jedem anderen, also tue ich das nicht Ich weiß, wo das Problem liegt. Ich denke, das ist ein Sieg für die Giants.

„Ich bin krank für meine Padres, aber ich denke, dass die Padres mir ans Herz wachsen. Ich muss immer bei meinem Heimatteam bleiben, werde die Pads immer unterstützen, aber ich freue mich für die Giants, weil ich denke, dass sie wirklich ( guter Manager). Es gibt einfach so viele pensionierte Baseballspieler, die unten in San Diego leben, die ich sehe, wenn ich dort unten bin. Ich habe noch nie jemanden etwas Schlechtes über Bob Melvin sagen hören. Das bedeutet nicht nur, ein netter Kerl zu sein, a Ich denke, es ist ein großer Sieg für die Giants und ich freue mich, dass sie so jemanden haben und sehen, was sie tun können.“

Lynch und die 49ers sind weiterhin auf der Jagd nach der immer schwer zu erreichenden sechsten Vince Lombardi Trophy der Franchise, aber der GM von San Francisco hat mit den Red and Gold jede Menge Erfolge erzielt, darunter drei NFC-Meisterschaftsspiele, zwei NFC West-Titel und einen Super Bowl-Auftritt seit seiner Einstellung im Jahr 2017.

Und in San Francisco wird Melvin ein Giants-Team übernehmen, das nach einer enttäuschenden MLB-Saison 2023, in der es in den letzten Wochen der Saison einen Rekord von unter 0,500 und einen schockierenden Ausstieg aus den Playoffs gab, wieder auf die Beine kommen will.

Als zwei Sportler, die unbedingt Trophäen in die Bucht holen wollen, können sowohl Lynch als auch Melvin sicherlich viel voneinander lernen – einschließlich der Förderung von Interessen.

