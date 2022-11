Bob Iger in schockierender Entwicklung zum CEO von Disney ernannt

CNN-Geschäft

In einem Schritt, der Hollywood schockierte, kehrt Bob Iger, einer der bemerkenswertesten CEOs in der Geschichte des Unternehmens Walt Disney, zurück, um das Medienimperium zu führen.

Bob Chapek, der Iger 2020 als CEO ablöste, tritt mit sofortiger Wirkung zurück.

„Wir danken Bob Chapek für seinen Dienst für Disney während seiner langen Karriere, einschließlich der Navigation des Unternehmens durch die beispiellosen Herausforderungen der Pandemie“, sagte Susan Arnold, Vorstandsvorsitzende von Disney, in einer Erklärung am Sonntagabend. „Der Vorstand ist zu dem Schluss gekommen, dass Bob Iger, während sich Disney auf eine zunehmend komplexe Phase des Branchenwandels begibt, in der einzigartigen Position ist, das Unternehmen durch diese entscheidende Phase zu führen.“

Die Ankündigung ist zwar für die Medienbranche zutiefst überraschend, kommt jedoch zu einer Zeit großer Entwicklungen für Disney. Das Unternehmen hat einen glanzlosen Gewinnbericht vorgelegt, der Wachstum für seine Streaming-Bemühungen zeigte. Allerdings war das mit hohen Kosten verbunden. Das Streaming-Geschäft von Disney verlor im vierten Quartal 1,5 Milliarden US-Dollar. Dieser Bericht ließ die Aktien von Disney nach einem Jahr mit schleppender bis schlechter Performance fallen.

Chapek führte das Unternehmen durch die Pandemie, eine der turbulentesten Perioden in seiner fast 100-jährigen Geschichte, aber letztendlich entschied Disney, dass seine Zukunft bei Iger in besseren Händen war.

Iger hat einen fast mythischen Status als Anführer von Disney. Er war 15 Jahre lang CEO und war maßgeblich an der Übernahme großer Marken wie Marvel und Lucasfilm, der Heimat von Star Wars, beteiligt. Iger startete auch die Streaming-Revolution bei Disney mit der Gründung von Disney+ im November 2019.

Disney sagte am Sonntag, dass Iger zugestimmt habe, zwei Jahre lang als CEO zu fungieren, mit „einem Mandat des Vorstands, die strategische Richtung für erneutes Wachstum festzulegen und eng mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um einen Nachfolger zu entwickeln, der das Unternehmen nach Ablauf seiner Amtszeit führen soll .“

Der Wechsel ist auch überraschend, da Chapek gerade seinen Vertrag verlängert hat.

Der Vorstand des Unternehmens stimmte einstimmig dafür, den Vertrag von Chapek als CEO um weitere drei Jahre zu verlängern, teilte das Unternehmen im Juni mit. Chapeks neuer Vertrag begann im Juli und sollte bis 2025 laufen.

Außerdem schien Iger mit seinem Vermächtnis als einer der bemerkenswertesten und erfolgreichsten CEOs von Disney in den Ruhestand versetzt worden zu sein.

„Ich bin äußerst optimistisch für die Zukunft dieses großartigen Unternehmens und freue mich sehr, vom Vorstand gebeten zu werden, als CEO zurückzukehren“, sagte Iger in einer Erklärung am Sonntag. „Disney und seine unvergleichlichen Marken und Franchise-Unternehmen nehmen einen besonderen Platz in den Herzen so vieler Menschen auf der ganzen Welt ein – ganz besonders in den Herzen unserer Mitarbeiter, deren Engagement für dieses Unternehmen und seine Mission eine Inspiration ist.“

Iger fügte hinzu, dass er sich „zutiefst geehrt fühle, dieses bemerkenswerte Team erneut leiten zu dürfen, mit einer klaren Mission, die sich auf kreative Exzellenz konzentriert, um Generationen durch konkurrenzloses, mutiges Geschichtenerzählen zu inspirieren.“