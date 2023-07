Frankfurt Die französische Großbank BNP Paribas startet ein neues Privatkonto in Deutschland und hat letzte Woche die entsprechende Website gestartet. Mit „Nickel“ soll Banking besonders einfach sein – und mal etwas anders als gewohnt. Denn um ein Konto zu eröffnen, muss man zu einer Lotto-Annahmestelle kommen.

Mit dem Angebot hebt sich BNP Paribas von anderen Neobanken wie N26 und Bunq ab, die sich an digitalaffine Menschen richten. Nickel versteht sich als „Konto für alle“, wie Nickel-Deutschland-Chef Reinhard Grübl kürzlich auf der Handelsblatt-Konferenz „Future Retail Banking“ sagte. Als mögliche Nutzer nennt er Einwanderer und ältere Menschen, für die der Weg zur Teilnahme am Lotto möglicherweise kürzer ist als zur nächsten Bankfiliale.

In Frankreich gibt es Nickel – was auf Französisch „super“ oder „fehlerlos“ bedeutet – seit 2014 und ist seit 2017 eine Marke von BNP Paribas. Nickel zählt bisher insgesamt 3,2 Millionen Kontoeröffnungen, davon aber nur gut die Hälfte sind aktive Benutzer. Auch in Belgien, Portugal und Spanien ist das Angebot bereits gestartet.

Die Kontoeröffnung kann in der Nickel-App vorbereitet werden. Dort geben Sie persönliche Daten ein und müssen Ihren Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel fotografieren und ein Foto von sich machen. Ein Nickel-Partner – laut Grübl gibt es in Frankreich 7.200 Tabakläden – prüft die Angaben und verschickt umgehend eine Mastercard-Debitkarte.

Das Konto wird sofort aktiviert. Die Debitkarten in der ebenfalls ungewöhnlichen Basisvariante werden ohne den Namen des Kunden ausgestellt.

Das Nickelkonto läuft auf Guthabenbasis – es gibt also keinen Dispo – und kostet in der Standardvariante 25 Euro pro Jahr. Kunden können dreimal im Monat kostenlos Geld bei den Nickel-Partnern abheben, ab der vierten Abhebung werden 50 Cent fällig. Für Abhebungen am Geldautomaten berechnet Nickel 1,50 Euro.

Ein Nickelkonto ist günstiger als ein Basiskonto

Es gibt auch andere Kontomodelle. Die Nickel-Karte kostet extra, zehn bis 80 Euro im Jahr. Einzelbuchungen sind teilweise günstiger oder kostenfrei.

Nickel hat große Pläne für Deutschland. Innerhalb von fünf Jahren wollen sie 5.000 Lotto-Annahmestellen als Partner und 600.000 Kunden gewinnen.

Bisher hat die Marke BNP jedoch nur 25 Partner gefunden. Nickel befindet sich in Gesprächen mit weiteren potenziellen Partnern, muss jedoch mit jedem einzeln einen Vertrag unterzeichnen.

Und es gibt noch weitere Hürden: Der Wettbewerb auf dem deutschen Bankenmarkt gilt als stark, sodass es für Nickel nicht einfach sein wird, Kunden von der Konkurrenz abzuwerben. Es ist unklar, wie viele Menschen kein Girokonto erhalten, obwohl sie gerne eines eröffnen würden. Vor allem sie wären potenzielle Abnehmer für Nickel. Das seit 2016 geltende Zahlungskontengesetz verpflichtet Finanzinstitute, jedem ein Guthabenkonto, ein sogenanntes Basiskonto, anzubieten.

Verbraucherschützer kritisieren, dass die Preise für Basiskonten oft viel zu hoch seien. Doch die Sparkassen haben solche Konten zuletzt in großem Umfang eröffnet, im vergangenen Jahr waren es rund 330.000 Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Dennoch steht Nickel nicht unter Druck. Französischen Medienberichten zufolge war das Angebot auf dem Heimatmarkt schon lange profitabel.

