Beide Duitse Premium Autoreparateurs, BMW en Mercedes-Benz zijn verantwoordelijk voor de productie van snelle verzending op ’s werelds grootste Automarkt-verkopen.

Tegen eind 2026 zullen er in China ladingen zijn met 1.000 stations met 7.000 beschikbare verzendpunten, die DAX-Konzerne kan leveren. De eerste Schnellladestations zullen vanaf 2024 klaar zijn in China in Betrieb gehen. Voor de toekomst van Mercedes-Benz Group China en BMW Brilliance Automotive hebben we gezamenlijk joint ventures ontwikkeld.

Het snellaadproces werd begrijpelijker en zorgde er ook voor dat aan alle voertuigmarkeringen werd voldaan. Beide toepassingen kunnen worden opgelost door „einer Reihe exclusiver Funktionen die kunnen profiteren van plug & charge en ook kunnen profiteren van een speciale reservering van de laadpunten“. „Wo immer möglich“ soll Strom direct aus erneuerbaren Quellen bezogen. De transactie is afhankelijk van de zorg voor het immuunsysteem van de zorgverleners.

