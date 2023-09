Rory McIlroy macht unter Druck am letzten Loch den entscheidenden Birdie, um einen Cut bei Wentworth zu vermeiden; Der Ryder-Cup-Sieger Ludwig Åberg teilt sich die Führung mit seinem schwedischen Landsmann Sebastian Soderberg mit 10 unter; Verfolgen Sie die dritte Runde von Wentworth am Samstag ab 8:30 Uhr live auf Sky Sports Golf

Rory McIlroy fand am achten Loch seiner zweiten Runde bei der BMW Championship Wasser und lief Gefahr, den Cut zu verpassen

Rory McIlroy kämpfte am letzten Loch gegen Chaos und Dunkelheit, um die Aussichten des gesamten Ryder-Cup-Teams auf den Einzug in die BMW PGA Championship aufrechtzuerhalten.

Nach einer 80-minütigen Verzögerung wegen frühmorgendlichen Nebels endete der zweite Spieltag in Wentworth mit skurrilen Szenen, in denen vier Gruppen am 18. Abschlag warteten und Thomas Björn sich mit einem betrunkenen Zuschauer weiter vorne am letzten Loch unterhielt.

Während das 18. Grün überwiegend vom Licht einer riesigen Anzeigetafel beleuchtet wurde, schlug Mcllroy aus 45 Fuß Entfernung zwei Putts für einen Birdie, der mit der prognostizierten Cut-Marke von eins unter Par endete.

Der vierfache Major muss warten, bis die zweite Runde am Samstagmorgen abgeschlossen ist, um sein Schicksal zu erfahren, während Spielpartner Ludvig Aberg seine brillante Form fortsetzte und sich die Führung mit seinem schwedischen Landsmann Sebastian Soderberg bei 10 unter teilte.

McIlroy sagte: „Der Nebel hat die Dinge offensichtlich verzögert, aber ich kann mich nie erinnern, dass wir auf den Plätzen 17 und 18 so viele Spieler hatten.

„Es ist schwer für mich, das letzte Spiel gut zu spielen und den Cut zu schaffen. Es ist ein ziemlicher Wahnsinn und ein Kampf, fertig zu werden. Ich weiß nicht, was man dagegen tun könnte, abgesehen von weniger Spielern auf dem Feld.“

Soderberg hatte zuvor am 18. einen Eagle gemacht, um einen hervorragenden 64er zu vervollständigen, und das Clubhausziel gesetzt, das von Aberg erreicht wurde, der am 16., 17. und 18. in seinem 66er einen Birdie machte.

Das schwedische Paar genoss einen One-Shot-Vorsprung vor Adrian Meronk, Tommy Fleetwood, Thomas Detry und Masahiro Kawamura, mit Tyrrell Hatton bei sieben Under und Jon Rahm und Matt Fitzpatrick mit einem weiteren Schlag Rückstand.

Meronk fordert eine Änderung des Auswahlverfahrens für den Ryder Cup

Meronk sagte letzte Woche, er sei „schockiert, traurig und wütend“, dass er von Europa-Kapitän Luke Donald keine Auswahl erhalten habe, insbesondere nachdem er bei den Italian Open im Mai im Ryder Cup seinen dritten DP World Tour-Titel innerhalb von 10 Monaten gewonnen hatte Stadtrand von Rom.

„Ich habe es akzeptiert“, sagte der 30-jährige Pole in Wentworth.

„Die ersten paar Tage danach waren hart, aber ich bin weitergekommen und konzentriere mich auf mein Spiel. Ich möchte die Saison stark abschließen und das ist jetzt mein einziges Ziel.“

„Ich weiß, das sagt sich leicht, aber es ist so, als hätte man eine schlechte Runde und lässt sie dann los. Diese Entscheidung war etwas schwieriger zu akzeptieren, weil sie nicht auf meiner Grundlage beruhte und jemand anderes diese Entscheidung getroffen hat.“

„Ich denke definitiv, dass es falsch ist. Ich habe das Gefühl, dass ich es verdient habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Jahren gezeigt habe, dass ich auf der DP World Tour wirklich gut gespielt habe. Wenn man sich die Ergebnisse und Zahlen anschaut, Ich dachte, es wäre genug, aber ich kann jetzt nichts mehr tun.

„Aber ich war in meiner Karriere ziemlich gut darin, Dinge zu akzeptieren. Ich versuche, all diese Enttäuschung und Wut in Motivation umzuwandeln, besonders diese Woche.“

Meronk, der am Ende seiner Runde aufmunternde Zurufe auf Polnisch erhielt, glaubt, dass die sechs Wildcards des Kapitäns zu viele sind und dass eine davon bis nach dem Ende des Flaggschiff-Events der DP World Tour zurückgehalten werden sollte.

„Ich würde sagen, dass vier wahrscheinlich angemessen wären, und ich denke, dass es eine gute Idee wäre, ein oder zwei Picks für diese großen Turniere zu lassen“, fügte er hinzu.

„Dieses Mal wurde das Team grundsätzlich nach einer vierwöchigen Pause und anschließenden Teilnahme an zwei kleinen Events ausgewählt. Ich denke, nach dieser Woche sollte mindestens ein Platz reserviert sein.“

Rahm schien in Gefahr zu sein, den Half-Cut zu verpassen, als er seinen zweiten Schlag beim ersten Schlag in einen Fairway-Bunker verwässerte und ein Doppel-Bogey hochlief, bevor er beim dritten Schlag ebenfalls einen Schlag abgab.

Der Masters-Champion reagierte jedoch mit einem Eagle am vierten Loch, parierte am sechsten Loch, um das Par zu retten, und spielte seine letzten 10 Löcher mit sechs unter Par.

„Keiner dieser Schwünge fühlte sich schlecht an, es war nur eine unglückliche Sache, die beim ersten Schlag passiert ist, aber Sie haben es hier auf dem Fairway geschafft“, sagte Rahm, der hier letztes Jahr eine abschließende 62 erzielte und beim zweiten Schlag den zweiten Platz belegte Zeit in zwei Starts.

