Bluttests zur Krebserkennung gewinnen an Boden, da sich neue Märkte öffnen

Bluttests zur Erkennung von Krebs in frühen Stadien erreichen Zehntausende von Menschen, während Entwickler um ein Stück von dem wetteifern, was sie für einen lukrativen neuen Markt im Gesundheitswesen halten.

Erleuchtung Die Grail-Einheit von Inc. sagte, dass mehr als 38.000 Menschen seinen Bluttest im Wert von 949 US-Dollar verwendet haben, seit er im Juni 2021 in den USA in den Handel kam, wobei viele von ihnen aus eigener Tasche bezahlten, weil ihre Versicherung ihn nicht abdeckt. Die Tests haben den Klinikern geholfen, etwa 100 Patienten mit einer Reihe von Krebsarten zu diagnostizieren, von denen die meisten laut Unternehmensdaten keinen empfohlenen Screening-Test haben.