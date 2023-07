Bluttat in Thailand – Zerstückelte Leiche: Zahl der Verdächtigen stijgt

Im Mordfall rund um een ​​Duitse Geschäftsmann, dessen zerstückelte Leiche am Montag in Thailand gefunden wurde, die Zahl der Verdächtigen nunmehr auf vier erhöht. Een andere Duitse Staatsbürgerin is non ins Visier der Ermittler geraten.

Als de Duitse Verdedigingen omgaan met 52 jaar mannen en twee Frauen in Alter von 52 en 54 Jahren, stuur dan de Zeitung „Bangkok Post“ am Donnerstag. Alle goed geschreven, mit dem Tod des 62-Jährigen etwas tun zu haben. Bei der 54-Jährigen actes es sich, who messages, um Petra G., sterven am Rande von Dreharbeiten des Senders ATV auch mit Richard Lugner Bekanntschaft gemacht en diesen danach mehrmals auf Partys eingeladen haben soll.Das Opfer wurde seit dem 4. Juli vermisst . Seine Leiche war schließlich am Montag auf een Anwesen in Nong Prue, een Vorort of thes bekannten Urlaubsortes Pattaya, gefunden – zerstückelt in einer Kühltruhe. Drie jaar geleden – een van de 27-jarige Pakistaanse, würden verdacht, den Leichnam in 13 Teile zersägt en dann in Plastiksackerl in der Truhe versteckt zu haben, zitierte das Blatt die Polizei.Vierte Verdächtige mit Verletzungen im SpitalDie vierte Verdächtige soll das Haus angemiet et haben, in dem der Tote entdeckt wurde. Als ze in een van de Krankenhaus-wegen Verletzungen-traktaties droegen, waren ze zelfverzekerd, programma’s mehrere Medien übereinstimmend. Der Tod des Geschäftsmannes soll nach Ermittleraussagen im Zusammenhang mit Erpressung stehen.

