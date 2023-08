Blutiger Streit überschattet Messe: 28-Jähriger brutal getötet

Ein Jahrmarkt in Rheinland-Pfalz wird vom gewaltsamen Tod eines jungen Mannes überschattet. Ermittler durchkämmen den riesigen Tatort.

Bei einem Streit auf einem Jahrmarkt im rheinland-pfälzischen Wittlich ist ein 28-Jähriger getötet worden. Nach Angaben der Polizei in Trier erlitt er in der Nacht zum Samstag eine tödliche Stichwunde. Die Tat soll sich auf dem Festgelände der seit Freitag stattfindenden Säubrenner-Kirmes ereignet haben. Die Polizei war am Samstag vor Ort, um Beweise zu sichern.

Blutiger Streit auf der Messe: Die Polizei sucht Zeugen

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir werden nach und nach den für unsere Untersuchung relevanten festen Bereich durchsuchen.“ Für die Polizei sei das nun „ein riesiger Tatort“.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte eine Gruppe bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen kurz nach der Tat den Tatort in der Innenstadt verlassen. Einer der Männer habe eine blutende Verletzung im Gesicht, möglicherweise an der Stirn, gehabt, hieß es.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Nach Angaben des Sprechers gingen die Beamten davon aus, dass zum Tatzeitpunkt noch Menschen feierten und möglicherweise Beobachtungen gemacht hätten.

Stadt Wittlich sagt Parade ab

Der Vorfall überschattete die traditionelle Säubrenner-Kirmes in Wittlich, die auch überregionale Besucher anzieht – bis zum Ende des Volksfestes am kommenden Montag hatte die Polizei mit bis zu 100.000 Menschen gerechnet.

Die Stadt sprach auf ihrer Website von einer schrecklichen Tat. Aufgrund der Ermittlungen konnte die für Samstag geplante Parade nicht durchgeführt werden, mehrere Straßen waren unzugänglich und das Messeprogramm fiel in Teilen der Stadt bis 18 Uhr aus. Die Polizei forderte am Samstag dazu auf, den Tatortbereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. (dpa/mp)