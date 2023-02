In de afgelopen twee decennia heeft Blumhouse Productions naam gemaakt in de wereld van horror, door te werken aan films als Paranormale activiteit, Eruiten meer recentelijk M3gan. Nu breidt het bedrijf zich uit naar de wereld van videogames.

De nieuwe divisie heet simpelweg Blumhouse Games en zal zich richten op “originele games met een horrorthema voor console-, pc- en mobiele doelgroepen”, zegt het bedrijf. In wezen zal Blumhouse optreden als een soort uitgever en samenwerken met indie-ontwikkelaars aan projecten met budgetten “minder dan $ 10 miljoen”.

“Er is een unieke kans voor horror en genre in de indiegame-ruimte”

“Er is een unieke kans voor horror en genre in de indiegame-ruimte, en ik vind het geweldig om samen te werken met Blumhouse om het merk, de reputatie en het creatieve talent van het bedrijf zinvol te benutten”, zegt Zach Wood, die zal dienen als president van de nieuwe divisie, zei in een verklaring.