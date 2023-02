De wereld van videogames staat op het punt enger te worden.

Blumhouse, het krachtige horrorfilm- en tv-productiebedrijf, zei dinsdag dat het Blumhouse Games lanceert.

“We zijn al een tijdje op zoek naar een team om toegang te krijgen tot de groeimogelijkheden in interactieve media”, zegt Abhijay Prakash, president van Blumhouse. “Toen we bij Zach en Don zaten, verwoordden ze een aanpak die resoneerde met het model van Blumhouse en we wisten dat dit een perfecte plek voor ons was om onze push naar de interactieve ruimte te beginnen.”

Blumhouse Games zal samenwerken met onafhankelijke game-ontwikkelaars en zich richten op indie-budgetgames van minder dan $ 10 miljoen. Dit is een vergelijkbare strategie als hoe het bedrijf omgaat met de productie van gefilmde inhoud. Blumhouse opereert doorgaans met kleine productiebudgetten en ziet dan grote winsten aan de kassa.

Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar een revolutie teweeggebracht in het horrorgenre door kleine budgetfilms om te toveren in grote kaskrakers. De studio is verantwoordelijk geweest voor de winstgevende en populaire ‘Paranormal Activity’-films en de met een Academy Award bekroonde ‘Get Out’.

“Paranormal Activity”, dat in 2009 werd uitgebracht, had een budget van slechts $ 15.000 en verdiende meer dan $ 107 miljoen in de VS en bijna $ 200 miljoen wereldwijd.

Het bedrijf is van plan te investeren in games met een horrorthema voor consoles, pc’s en mobiele apparaten.

Om Blumhouse Games te leiden, trok het bedrijf veteranen uit de videogame-industrie Zach Woods aan als president van de groep en Don Sechler als chief financial officer.

Wood is al meer dan 25 jaar producent van videogames en publiceerde games op elk platform, waaronder de Game Boy, Playstation en Xbox. Hij heeft gewerkt aan indie-projecten zoals “Sound Shapes” en “Hohokum”, maar ook aan grotere projecten zoals “Prey: Mooncrash” en “Redfall” voor Arkane en Bethesda.

Sechler, die de financiële afdeling zal leiden, heeft eerder voor Sony gewerkt en geholpen bij het hervormen van de relatie van PlayStation met externe gamemakers.

Blumhouse werkt ook aan een fusie met ‘The Conjuring’-regisseur James Wan’s Atomic Monster-productiebedrijf. De deal wordt naar verwachting deze zomer afgerond.

Openbaring: Comcast is het moederbedrijf van NBCUniversal en CNBC. NBCUniversal heeft een distributiedeal met Blumhouse.