Blumen, Teddybären und Tränen, während Kanada einen schrecklichen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Quebec betrauert

Sechs weitere Kinder wurden verletzt, als am Mittwoch ein Stadtbus in Laval, Quebec, in die Kindertagesstätte krachte.

Der Ministerpräsident der Provinz besuchte die Gemeinde, um am Donnerstag Hilfe und Beileid auszusprechen.

„Natürlich ist es hart, denn wir sprechen über Kinder und es gibt nichts Wichtigeres als Kinder“, sagte Ministerpräsident François Legault sichtlich bewegt, als er die Gemeindemitglieder besuchte.

Seine Worte spiegelten die Trauer vieler wider, während Familienmitglieder weiterhin nach Antworten suchen, warum der Stadtfahrer seinen Bus gegen die Vorderseite einer Kindertagesstätte krachen lassen würde.