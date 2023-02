Blumen günstiger verschicken mit Gutscheinen zum Valentinstag

Donnerstag, 02.02.2023, 16:06

Dank Online-Blumenversand können Sie Ihren Lieben rechtzeitig zum Valentinstag einen hübschen Blumenstrauß schicken. Mit den exklusiven Gutscheinen von Focus online geht das auch deutlich günstiger.

Online-Blumenversand: ein Strauß aus der Ferne zum Valentinstag Der Valentinstag am 14. Februar naht – in diesem Jahr ist es ein Dienstag – und du willst schnell blumige Grüße verschicken? Mit den vielfältigen Angeboten der verschiedenen Online-Floristen können Sie Ihren Lieben auch aus der Ferne eine Freude machen und ihnen einen schönen Blumenstrauß oder ein kleines Geschenk schicken. Wir stellen Ihnen drei Blumenlieferdienste aus den Top Ten der Bestenliste unserer CHIP-Kollegen vor und zeigen Ihnen hier, wie es geht mit Gutscheinen kann noch ordentlich sparen. FloraPrima: Blumen vom Testsieger

Die Blumenlieferung Flora Prima liefert Blumensträuße innerhalb Deutschlands zum Wunschtermin 7 Tage Frischegarantie, wenn Sie am Vortag bis 17:00 Uhr bestellen. Einer Grußkartees gibt immer kostenlos dazu, bei manchen Behältern sogar Schokolade oder eine Vase. Blumengutscheine sind auch bei FloraPrima erhältlich. Hier finden Sie auch Geschenkkörbe, Pralinen, Weine und Kuchen zum Bestellen. Ihre Blumen werden per versendet DHL Der Versand erfolgt zu den üblichen Konditionen: Beim Standardversand zahlen Sie rund sechs Euro, wenn es schneller geht und die Lieferung garantiert zum Wunschtermin eintrifft, 14,99 Euro. Mit einem Coupon Sie können derzeit 14 Prozent Preis sparen. Einfach Gutscheincode gutscheine14 eingeben und der Rabatt wird bei der Bestellung abgezogen.

Wie wäre es mit einem Blumenstrauß in Rosa und Rosa, der auch „Liebesnest“ heißt es und man bekommt es sogar für knapp 30 Euro mit der richtigen Vase senden dürfen? Hier kann man wirklich nichts falsch machen, diese Liebesbotschaft kommt garantiert an. Sonderangebote: 7 Tage Frischegarantie, Fairtrade-Rosen, weltweite Lieferung, kostenlose Geschenke zu Ihrer Bestellung Valentinstag: Liebesgruß vom Namensvetter

Auf wunderschöner Blumenstraußaber auch Pralinen, stylische Luftballons oder eine schöne Flasche Wein – bei Valentins finden Sie garantiert das passende Geschenk zum Valentinstag. der Meist gekauft am Valentinstag der Liebe ist derzeit das Blumenstrauß „Liebe Grüße“, den Sie für 27,99 Euro bestellen können. Hier haben Sie Zeit bis zum 13. Februar, denn wenn Sie werktags bis 16 Uhr bestellen, kommt der Strauß innerhalb Deutschlands am nächsten Tag an. Mit dem Coupon von Focus online können Sie auch hier richtig sparen: Mit der Code love2023 Sichern Sie sich exklusiv bis zum 14.02.2023 15 Prozent auf Ihre Bestellung. Die Standardversandkosten von 5,99 Euro haben Sie sich fast gespart.

Apropos Lieferung: Die Standard Lieferung (5,99 Euro) werden per DHL und DPD zum angegebenen Termin versendet, jedoch ist in seltenen Fällen eine Verzögerung von einem Werktag möglich. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, empfiehlt es sich, das Garantiepaket oder den Liefertermin einen Tag früher zu wählen. der Garantierte Lieferung (9,99 Euro) per DHL und DPD Express garantiert zum Liefertermin eintrifft. Ist der Empfänger nicht da, wird das Paket bei einem Nachbarn übergeben oder es wird noch am selben oder am darauffolgenden Werktag versucht, es wieder zuzustellen. Sonderangebote: Zusätzliche Geschenke wie Schleifen oder Schokolade, 7 Tage Frischegarantie, kostenlose Konservierungsstoffe, Geld-zurück-Garantie Bloom to Wild: Blumen kostenlos liefern lassen

Auch beim Online-Blumenlieferdienst Bloom & Wild finden Sie eine große Auswahl an farbenfrohen Blumensträußen, die sorgfältig verpackt sind sogar kostenlos verschickt – in der Regel am nächsten Werktag von 8:00 bis 18:00 Uhr ist auch eine Expresszustellung gegen Aufpreis möglich. Den Blumenversand von Bloom & Wild zum Valentinstag können Sie mit unserem testen Gutscheine jetzt besonders günstig: neue Kunden können sich über 20 Prozent Rabatt auf die Erstbestellung freuen, bestehende Kunden über zehn Prozent und für Studenten gibt es sogar 25 Prozent Rabatt – gültig auf alle Blumensträuße, Kreativboxen und Geschenksets. Ein Mindestbestellwert ist nicht erforderlich.

Ab rund dreißig Euro bekommt man das in etwa Blumenstrauß „Becca“ bestehend aus Astern, Eukalyptus, Strandflieder & Nelken. Sonderangebote: Kostenloser Versand, Ersatz oder Rückerstattung, Sendungsverfolgung, Studentenrabatt, Blumenabonnements So finden Sie den richtigen Blumenlieferdienst Das Angebot an Online-Floristen ist mittlerweile riesig, da kann man leicht den Überblick verlieren – bei uns Kollegen von CHIP haben brandneue Blumenlieferdienste getestet. Dort finden Sie die Aktuelle Testsieger und Alternativen zu den hier angezeigten Versandhändlern und finden so den passenden Anbieter für Sie.

