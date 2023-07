„Wir werden die Bluesky-Anmeldungen vorübergehend pausieren, während unser Team weiterhin die bestehenden Leistungsprobleme löst“, schrieb Bluesky in einem Beitrag. „Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn die Einladungscodes wieder funktionieren. Wir freuen uns, bald weitere Benutzer in unserer Beta begrüßen zu dürfen!“

Auf der Statusseite von Bluesky heißt es derzeit, dass die Plattform eine „verminderte Leistung“ aufweist. Die erste Meldung über Probleme erfolgte um 13:47 Uhr ET. „Eingeschränkte Leistung“ scheint eine zutreffende Beschreibung zu sein – im Web kann ich Beiträge normalerweise immer noch laden, auch wenn es oft sehr lange dauert. In der iOS-App scheint es für mich etwas flüssiger zu sein.

Um 14:03 Uhr ET sagte Bluesky in einem Beitrag, dass es sich um „rekordhohen Datenverkehr“ handelt. Laut Bluesky-Ingenieur Paul Frazee werden auch Updates für mobile Apps veröffentlicht, um Probleme zu beheben.

Die Probleme mit Twitter traten erstmals am Freitag auf, als die Plattform damit begann, nicht registrierte Benutzer zu blockieren, was laut Besitzer Elon Musk ein Problem war „vorübergehende Notmaßnahme“ weil es „so viele Daten geplündert“ habe, dass es sich auf die Dinge für normale Benutzer ausgewirkt habe. Am Samstag kündigte Musk neue Grenzwerte dafür an, wie viele Tweets Benutzer an einem Tag sehen können.