Auch der „Blaue Esel“ in der Innenstadt verändert sich

Investor Jens Sieder (links) und Gastronom Miro Germanotta studieren die Pläne noch einmal auf der Baustelle am Rostocker Stadthafen. In eines der beiden neuen Häuser soll die Gaststätte „Blauer Esel am Hafen“ einziehen.

Der Termin steht, der Gebäudekomplex an der Kaikante wächst rasant. Im kommenden Sommer will Betreiber Miro Germanotta sein drittes Restaurant in der Hansestadt eröffnen. Was soll es sein und warum wird sich auch der „Blaue Esel“ in der Rostocker Innenstadt ändern?

Öffnen Sie die Freigabeoptionen Teilen-Optionen schließen Weitere Freigabeoptionen anzeigen Weitere Freigabeoptionen anzeigen