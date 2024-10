Het probleem: Start de getroffen review na de installatie van de updates, maar de informatie over het „Blue Screen“ (inclusief het „Green Screen of Death“) van de gebruiker. De computer kan dan nooit meer opstarten en blijft in hetzelfde slot staan.

Volg onderstaande instructies wanneer u de update start, als de optie leeg blijft, dan de Windows-versie voor de update. Beïnvloed door de „PC World“ voor beide laptopmodellen Asus TUF A15 en ROG Strix G17. Des te meer durven we te beweren dat het probleem niets met deze computer te maken heeft.

Als u meer Nutzer-berichten leest, wilt u graag een update en kunt u er meer gebruik van maken. Ook WLAN-verbindingen maken de update ongehinderd zichtbaar.