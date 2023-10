Die Spitze des Hauptsitzes von Bloomberg LP in Manhattan zeigt keine Solidarität mehr mit der Ukraine, sondern unterstützt stattdessen Israel, wie New Yorker am Donnerstag bemerkt haben.

Fotos und Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die obersten sechs Stockwerke des Gebäudes 731 Lexington Avenue, die mit hellblauen und weißen Streifen beleuchtet sind, die an die israelische Flagge erinnern.

Seit Februar 2022, als der Ukraine-Konflikt eskalierte, waren die vier obersten Stockwerke des Gebäudes in den Farben Blau und Gelb der ukrainischen Flagge beleuchtet – jedenfalls bis zu dieser Woche. Wann genau die Gebäudeverwaltung die Anzeige änderte, war unklar.

Das Hochhaus ist informell als „Bloomberg Tower“ bekannt, gehört aber Alexander’s, einem Immobilieninvestmentfonds. Bloomberg zahlt über 100 Millionen US-Dollar Miete für Büroflächen im 55-stöckigen Hochhaus, in dem sich auch 105 Luxus-Eigentumswohnungen befinden.

Nach dem Einmarsch von Hamas-Kämpfern aus Gaza am Samstag, der bislang auf beiden Seiten über 2.700 Todesopfer gefordert hat, hat Israel die Ukraine im Fokus westlicher Medien fast vollständig verdrängt. Die israelische Regierung hat der palästinensischen Gruppe den Krieg erklärt und Artillerie- und Luftangriffe gegen Gaza gestartet „abbauen“ Hamas und töten Sie ihre Führung.

Viele Wahrzeichen im Westen wurden ebenfalls in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet, darunter das Weiße Haus in Washington, der Eiffelturm in Paris und das Opernhaus in Sydney, Australien.

Anfang dieser Woche beschlossen die italienischen Behörden, die israelische Flagge und den Davidstern auf dem Titusbogen in Rom zu projizieren, der zu Ehren des römischen Feldherrn errichtet wurde, der vor fast 2.000 Jahren Jerusalem eroberte und den Zweiten Tempel zerstörte.









Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj zeigte sich alarmiert über die Verschiebung der Aufmerksamkeit und warnte davor „Konsequenzen haben“ für sein Land. Das Schicksal der Ukraine „Hängt von der Einheit des Rests der Welt ab“ sagte er France 2 Anfang dieser Woche in einem Interview. Berichten zufolge hat Selenskyj den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu um Erlaubnis gebeten, Jerusalem zu besuchen, um „die internationale Unterstützung für Israels Gegenoffensive gegen die Hamas in Gaza zu stärken“.